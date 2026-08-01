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監察院及國家通訊委員會(NCC)委員均於昨日任期屆滿，今（1）日起進入空窗期。對此，行政院長卓榮泰下午表示，當政院提出各種行使同意權的人選時，都詳細地陳述正當理由，但屢次都被以政治立場跟其他不具理由的理由否決，期待同意權的行使進入正常化。卓榮泰下午出席「115年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」受訪時表示，監察院是憲政機關，在憲法規定、憲政秩序沒有變動的情況下，國民都有義務讓憲政機關如期正常的運作，況且是國會議員；他說，總統府已在法定的期間提出監察委員的人選，立法院是研議至8月中下旬才要進行相關程序，但無論如何，「我們希望立法委員能審慎地對監察委員來行使同意權」。卓榮泰指出，跟NCC、跟以前的中選會一樣，當政院提出各種行使同意權的人選時，都詳細地陳述正當理由，以及應為委員的積極條件，可是在屢次被否決的情況下，都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，他期待同意權的行使進入正常化。卓榮泰強調，立法院、國會應該考量到讓整個政府機制，能全數、完全地來發揮正常的功能，政院已經在上個星期，提出7位NCC委員人選，期待立法院能儘速地來訂定日期，讓通傳會，也讓監察院能夠如期地正常運作。