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陳其邁替李洋抱屈：真正打擊選手的是預算卡關

運動部長李洋日前赴立法院教育文化委員會備詢，並續審《電子競技運動發展基本法》草案，但朝野為了部長「是否需要上備詢台報告」僵持不下，讓李洋超尷尬，到底是要坐下？還是上台？只好持續站著，時間長達10分鐘，成了藍綠政治攻防焦點。對此，今（1）日李洋受邀出席高雄市三民運動中心啟用典禮受訪表示，希望聚焦「電子競技運動發展基本法」草案本身。李洋強調，當天運動部去立法院主要是為電競是否需要訂定專法進行討論，不支持特定運動項目訂立專法，因現行的國民體育法以及運動發展條例等已有相關法源，且已編列新台幣3000萬元預算。運動部未來也會持續與電競選手、專家學者等開座談會了解需求，希望各運動項目都能發展得更好。身為高雄大家長的市長陳其邁被問到要不要幫李洋加油？他則認為，立法院的攻防對於李洋來說都是小菜，他是奧運金牌選手，他的EQ或者是什麼場面都見過。不過，真正會打擊一個運動選手的，是在於立法院的預算是否支持體育的發展。陳其邁指出，如果運動選手沒有得到國會的支持，預算那麼久沒有過，又扯後腿，那選手都會很失望，體育界也會很失望。因此，跟他加油打氣倒是不用，他一定撐得住。但是立法院這個要打屁股，預算應該要趕快通過才對。