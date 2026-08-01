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▲哈佛醫學院（圖／截自dailymail）

▲瓦斯外洩廚房囚禁孕妻！哈佛教授涉家暴恐嚇（圖／截自dailymail）

▲9個月孕肚還被持刀威脅 哈佛教授家暴案9月開庭（圖／截自dailymail）

美國哈佛醫學院一名華裔助理教授爆出駭人家暴醜聞！38歲的田豐（Feng Tian，音譯）遭控涉嫌兩起家暴事件遭到逮捕，指控內容包括在妻子懷孕九個月期間持刀威脅、掌摑，甚至將她關在瓦斯持續外洩的廚房內，全案訂於9月16日進行聽證，震驚學術圈。根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，田豐現任哈佛醫學院神經學助理教授，同時在貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）主持一間研究阿茲海默症與青光眼等神經退化性疾病的實驗室，學術地位頗具份量，卻爆出私下涉嫌長期家暴的醜聞。根據哈佛校刊《深紅報》（The Harvard Crimson）取得的布魯克萊（Brookline）警局報告，受害女子指控，田豐於今年4月8日對她甩巴掌並將她推倒在床上，接著用前臂抵住她的喉嚨施暴。更駭人的是，被害人指控田豐隨後持一把大型廚刀逼近，強迫她在爐火已熄滅、但瓦斯持續外洩的廚房中用餐，每當她試圖開窗通風散氣，田豐便會將窗戶關上，等於將她困在充滿瓦斯外洩風險的密閉空間中。被害人向警方供稱，這並非首次遭到施暴——早在2023年，也就是田豐剛成立實驗室、進入哈佛醫學院任職不久後，他就曾毆打並持刀威脅她，顯示家暴情形早有跡可循。4月的家暴事件發生數天後，被害人選擇離家，並在就醫時向醫護人員揭露自己長期遭受家暴的處境；院方隨即將她轉介給家暴專責社工，協助她搬進庇護所安置，最終在離家第13天順利產下孩子。警方報告更揭露一項細節：在她向醫院揭露受虐情況前，田豐曾前往醫院探視並帶食物給她；被害人透露，自己當時曾被迫簽署一份，讓田豐擁有在分娩期間代替她做出醫療決定的權力，所幸她後來成功撤銷這項授權，並要求院方禁止田豐進入產房，才避免了更進一步的控制風險。今年6月，警方向田豐發出臨時禁制令，被害人隨後向塞勒姆（Salem）警方報案，案件轉交布魯克萊警局處理。警方於7月14日對被害人進行正式詢問後，正式對田豐申請逮捕令。田豐於7月15日在布魯克萊地區法院出庭，針對所有指控；法官最終裁定田豐，但須遵守不得與被害人接觸等限制條件，案件將於9月16日進行審前聽證，後續發展備受關注。值得注意的是，就在田豐落網前一週，「青光眼基金會」（The Glaucoma Foundation）才剛透過臉書公開宣布，田豐獲頒該基金會的研究補助，肯定他致力研究神經保護路徑的學術貢獻。田豐當時還發表聲明，感謝基金會的支持，並表示希望透過了解特定視網膜神經元為何較能抵抗疾病，進一步找到超越現有降眼壓療法的嶄新治療方式，這番學術光環與家暴指控形成的強烈反差，也讓外界議論紛紛。