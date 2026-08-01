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身心俱疲告別謊言夜生活

創業夢遭大老闆當場洗臉

在日本福岡中洲的夜生活圈中，「乃南Haru」（乃南はる）曾是一個傳奇名字。她曾多年執掌當地最大酒店、長年獨佔業績冠軍寶座，單靠舉辦一場生日宴會就能拉出1200萬日圓（約新台幣240萬元）的驚人銷售額，平均月收入高達200～300萬日圓（約新台幣40萬至60萬元）。然而，這座由名利堆疊出的奢華城堡，背後卻隱藏著難以想像的財務壓力和身心代價。現年28歲的乃南，日前登上日本ABEMA綜藝節目《我試著賣掉所有資產》，在節目上宣布將變賣個人全部資產從零開始，目標是在30歲前徹底淡出酒店業，開啟創業之路。綜合日媒報導，乃南在節目中坦承，「酒店業看似賺得多，但要維持那個位置，花的錢同樣恐怖」。為了維繫頂尖紅牌的形象與客源，她每個月固定花在禮服治裝、醫美保養及贈送VIP客人的禮物費用就輕鬆破百萬日圓，光是上個月的信用卡帳單就高達149萬日圓。此外，她對外貌的極致追求也帶來沉重開銷。從8年前起，她便陸續接受各項整形手術，包含兩次隆鼻與削骨等，累計花費已突破500萬日圓。更讓人意外的是她的實質財務狀況。節目中乃南公開個人銀行帳戶，雖然帳面上還有約897萬日圓，但她解釋其中有近600萬～700萬日圓是預留給下個月繳納的稅金。算下來，這位曾經呼風喚雨的酒店一姊，手頭真正能靈活支配的存款僅剩約300萬日圓。除了經濟面入不敷出，長時間高壓以及虛與委蛇的工作環境，也讓乃南的身心狀況亮起紅燈。乃南吐露心聲，「今年是我第一次感覺身體開始吃不消，我不想再撒謊了，我想誠實地過日子」。為了替自己鋪設後路，同時幫助後輩，她規劃為八大行業的女性開設一家專屬的「禮服租賃店」，希望藉由共享資源，降低同行女孩們昂貴的治裝負擔。為了汲取實戰經驗，乃南特別請益從AKB48轉型成功、現任服飾品牌「ANTIMINSS」社長的川崎希。川崎希以過往營運租借店的經驗提醒她，創業初期應精簡支出，甚至分享了「店內燈光可模擬酒店俱樂部調光，讓試穿者呈現最佳狀態」等巧思。在清算積蓄與賣盡個人財產後，乃南估計開店總共需1375萬日圓，扣除自籌款後仍有約852萬日圓的資金缺口。然而，當她向投資人爭取創業資金時，知名企業家竹之內教博卻不留情面地痛批，認為她準備不足、心態過於天真，「抱著這種想法絕對不會成功！空有遠大夢想卻以失敗告終，是最糟糕的結局」。面對竹之內教博的重砲批判，乃南展現了浴火重生的決心。她堅定地表示，這不是自信與否的問題，而是自己選擇的道路，「就算拿不到任何一筆贊助，我也會靠自己的力量堅持到底，直到成功為止」。這番不退縮的魄力贏得全場掌聲，也讓外界期待這位昔日的傳奇酒店公關，能否順利完成人生轉型。