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颱風最愛父親節 近77年就有15個

▲白海豚颱風距離台灣還有一段距離，目前路徑尚未確定，需要等到下周才會有比較確定的路徑。（圖／NCDR）

太平洋高壓勢力引導 把颱風往台灣帶

強烈颱風白海豚上午8時距離台灣約3800公里，以西北西到偏西方向往日本南方至琉球附近海面移動，有可能在8月7日左右開始影響台灣。氣象專家林得恩指出，根據過去77年資料統計，西北太平洋及南海海域所生成的颱風，最喜歡在8月8日父親節侵襲台灣，希望白海豚這次不要「對號入座」。林得恩表示，颱風最愛的節日就是父親節！統計過去77年，西北太平洋及南海海域所生成的颱風當中，侵襲或影響台灣的颱風最喜歡來的節日，不是在中秋節，而是在「8月8日父親節」！1949到2025年父親節前後期間，侵襲台灣或影響台灣的颱風，就有1960年崔絲（TRIX）、1961年裘恩（JUNE）、1961年梅瑞（MARIE）、1964年艾達（IDA）、1969年貝蒂（BETTY）、1976年畢莉（BILLIE）、1982年西仕（CECIL）、1984年芙瑞達（FREDA）、1994年道格（DOUG）、2006年寶發（BOPHA）、2007年帕布（PABUK）、2007年梧提（WUTIP）、2009年莫拉克（MORAKOT）、2015年蘇迪勒（SOUDELOR）、2019年利奇馬（LEKIMA）等15個。為什麼父親節前後颱風這麼多呢？林得恩指出，主要原因是，從平均氣象量場來看，這個時期環境的太平洋高壓勢力明顯西伸，成為颱風路徑偏往台灣行進的導引的關鍵角色，高壓南側的東風或環境的西南風氣流，容易把颱風帶往台灣方向走，這也提高了颱風侵台（或影響台灣）的機率。回顧歷史，自1949年起到2025年，在8月8日前後侵襲台灣或影響台灣的颱風共有15個，其中有7個集中都在最近的32年，更有3個颱風造成台灣嚴重災情，像是2015年蘇迪勒、2009年莫拉克及1994年道格颱風。