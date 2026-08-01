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高雄《WATERBOMB 2026》（水炸彈音樂節）再拋震撼彈！官方今（1）日宣布，TWICE隊長志效將壓軸登上9月12日舞台，這也是她首度以Solo身分來台，同天卡司還有WINNER、WONHO、謝金燕、Simon D等超強陣容，消息曝光後讓粉絲直呼：「一定要衝！」官方宣布，TWICE隊長志效將擔任9月12日水炸彈壓軸嘉賓，主辦稍早發文寫下「最辣健康美女神、元氣隊長，火力全開、滿滿活力，JIHYO只要登上舞台，就讓全場《Killin’ Me Good》！」準備讓全場都沉浸在健美女神的魅力下。除了志效之外，9月12日演出陣容同樣星光熠熠，WINNER、WONHO、謝金燕、COOGIE、Simon D、高爾宣、tripleS以及ICHILLIN'等藝人輪番登台，一次打包喜歡韓流、嘻哈的歌迷。消息公開後，立刻引發TWICE粉絲討論，紛紛笑喊：「志效的兵集合！」除了9月12日嘉賓已經全部公開，9月13日卡司還有最後大咖還沒公布，也讓大家好奇是否還有什麼大咖將降臨港都，用水炸彈幫炎熱的高雄澆水消暑。