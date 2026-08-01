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目前效力於日本職棒二軍新球隊「Oisix新潟」的39歲台灣好手陽岱鋼，於今（1）日在新潟市內飯店舉行了引退記者會，正式為長達21年的台日棒球傳奇生涯畫下句點。這場記者會不僅吸引了新潟當地媒體，連陽岱鋼故鄉台灣以及前東家日本火腿隊所在地北海道的媒體也大陣仗出席。日媒對此進行了大篇幅的報導，日本球迷也紛紛在網路上留下滿滿的感謝與不捨。日本媒體如《Full-Count》、《報知體育》等，對陽岱鋼的引退記者會進行了極為詳盡的報導，重點聚焦於他引退的真實心聲、對前東家的感謝，以及作為「台日橋樑」的歷史定位。引退的關鍵原因： 陽岱鋼坦言，決定放下球棒的最大原因是「無法戰勝自己」。儘管今年他嘗試了增重、減重等各種方法想治癒舊傷，但身體卻無法如願恢復。「隨著年紀增長，體力逐漸衰退。大腦還想拚，但身體已經動不了了，這是我認清現實後與身體妥協的決定。」當他將引退決定告訴妻子時，妻子幽默地回應：「好啊，如果你引退後願意負責做菜，那就可以引退。」這番話讓陽岱鋼在會場上忍不住笑了出來。他特別感謝日本火腿隊讓他見識到「職業棒球的世界」，在宿舍裡從早到晚練球，讓他明白「不贏下競爭就無法在一軍出賽」。對於後來FA轉戰的讀賣巨人隊，他則感謝球團提供了最棒的環境與防護團隊，並特別點名感謝坂本勇人與岡本和真在打擊與適應上給予的指導。當昔日火腿隊友、現任Oisix新潟球團大使今浪隆博向他提問「支撐你奮戰至今的動力為何」時，陽岱鋼首度落淚，表示是為了那些已經離開球界的前輩與後輩們，帶著一份「必須連他們的份一起努力」的使命感在打球。而在記者會尾聲，火腿隊二軍監督稻葉篤紀帶著花束驚喜現身並給予擁抱，更是讓陽岱鋼瞬間當眾號泣。日媒也特別撰文回顧他對台灣後輩的建言。陽岱鋼強調，在異國打球最重要的是「學會當地的語言」，不要只依賴翻譯，必須親自與隊友溝通，才能成為真正的「戰友」。他也對近年來台灣國家代表隊在後勤（情蒐、數據分析、防護員）上的進步與團結感到無比驕傲。在日本Yahoo新聞的留言區，湧入了大量日本球迷的熱烈迴響。不論是火腿隊、巨人隊還是其他球團的粉絲，都對陽岱鋼的職業態度與球技給予高度評價。有球迷回憶，2005年選秀時，陽岱鋼原本極度渴望與哥哥一起加入軟銀隊，但最終被火腿隊抽中交涉權。儘管心中可能五味雜陳，但當時身為高中生的他，在鏡頭前依然展現笑容表示「能被兩支球隊第一指名感到非常光榮」，這份誠懇與禮貌讓許多日本球迷從那時起就成為他的死忠粉絲。球迷們津津樂道他與新庄剛志、森本稀哲，以及後來與糸井嘉男、中田翔共同構築的「鐵壁外野」。尤其許多人特別點出他在2016年高潮系列賽（CS）對陣軟銀時的「超級神級接殺」，直言那球是幫助大谷翔平與火腿隊拿下日本一的關鍵。有球迷分享今年5月在福岡的餐廳巧遇陽岱鋼，上前要求合照時，他展現了極為紳士且親切的態度，讓人感到非常溫暖。許多球迷呼籲球團應該為他舉辦一場正式的引退儀式，甚至期待能看到栗山英樹、中田翔、糸井嘉男，甚至是大谷翔平為他錄製祝福影片，為這位曾四度拿下金手套、2013年榮獲盜壘王的傳奇名將送行。