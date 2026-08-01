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不只中聯油脂出產的大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，後來又傳出有苦茶油也驗出相同物質！永豐餘生技公司販售的「在地金花小菓苦茶油」也不符規定，雲林縣衛生局接獲台北市衛生局通報，該苦茶油產品有委託縣內的亞世家企業股份有限公司進行分裝，因此立即派員前往調查。經調查發現，該案所涉的苦茶油原料及製造廠，都不是雲林縣草嶺村出產。雲林縣衛生局表示，亞世家企業股份有限公司是受託辦理產品充填分裝及貼標作業，苦茶油原料、包材及標籤均由委託廠商威加國際提供，業者未從事榨油或其他加工製程。另查該批產品已全數出貨，廠內已無涉案原料及成品庫存。稽查人員並查核生產流程、設備清潔消毒作業及相關進貨、驗收與出貨紀錄，相關資料已攜回進一步查核，以配合後續調查。雲林縣衛生局表示，將持續配合中央及相關地方衛生機關追查產品流向，並依食品安全衛生管理法相關規定辦理，共同守護民眾飲食安全，維護消費者權益。同時呼籲民眾以主管機關公布資訊為準，避免轉傳未經查證訊息，共同維護正確食品安全資訊。