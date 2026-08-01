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三立八點台劇演員江國賓、林佑星、亮哲及劉曉憶將於父親節當天（8日）在台南「頑皮世界動物園」，參加「百味人生88同樂會」活動，從下午兩點起與粉絲近距離同樂，不僅準備與大家互動，更將首次同台獻唱，陪伴觀眾歡度父親節，即將迎接60歲的江國賓將一展歌喉，準備唱《必巡》給大家聽，同時也分享女兒將升上研究所的好消息。即將迎接60歲的江國賓，談起父親節則格外感性。他表示，活了快一甲子，更能體會每位父親背後的辛苦，「雖然不好意思說爸爸都很偉大，但看著身邊每一位父親，真的都很不容易。」他也熱情邀請觀眾到頑皮世界相聚，「不管是看《百味人生》的觀眾，還是想看看『陪大家從年輕演到老』的我本人，都歡迎一起來。」雖然自嘲歌聲不如年輕時，但江國賓仍準備演唱《必巡》獻給現場觀眾，希望透過音樂和遊戲互動，陪大家留下難忘回憶。他也笑說，夏天很適合帶著家人到頑皮世界走走，「曬曬太陽、看看動物、野餐踏青，都是很棒的親子時光。」談到父親節最大的心願，江國賓把祝福留給生命中最重要的兩個女人。他希望年邁的母親身體健康、少受病痛折磨；也祝福即將升上研究所的女兒，未來能一步步掌握自己的人生，享受學生生活，也迎接未來踏入社會的新階段。他笑說：「我可能不是一個很稱職的爸爸，但至少希望生命中重要的女人，都能過她們想過的生活。」林佑星笑說，每次參加活動，最喜歡聽到粉絲直接喊劇中角色名字，因為代表角色深植人心，「以前最喜歡大家叫我『金牛叔』。」不過這次在《百味人生》飾演反派，他笑說反而不太期待大家叫劇中角色，「希望大家開開心心來玩就好，不要太入戲啦！」他還笑稱自己就是當天主持人也是歡樂氣氛擔當，讓大家笑就靠他了。