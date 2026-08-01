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AI主播迅速進駐地方政府與媒體

▲近日一段韓國AI美女氣象主播的影片在社群網路迅速爆紅。（圖／翻攝自YouTube頻道「天氣環境廳」）

著裝過度貼身暴露 挨批複製舊時代性別偏見

▲近日一段韓國AI美女氣象主播的影片在社群網路迅速爆紅。（圖／翻攝自YouTube頻道「天氣環境廳」）

近日一段韓國美女氣象主播的影片在社群網路迅速爆紅，女主播顏值極高、氣質亮眼，在攝影棚內以極為流暢的口條與自然肢體語言講解天氣。由於畫面質感逼真，不少網友讚嘆她「比偶像還漂亮」。然而隨著影片瘋傳，真相隨之揭曉，這位名為「金詩雅」（Kim Sia）的女主播，其實是由AI所創造的虛擬人物。綜合韓媒報導，金詩雅是由韓國氣象服務公司K-Weather經營的YouTube頻道「天氣環境廳」所打造。雖然原始發布內容載明為AI製作，但許多截圖與剪輯片段在二次轉貼時遺漏了相關標示，導致大量網友信以為真。韓國企業與公部門加速引進AI主播，背後的關鍵動機在於龐大的「成本與效率」優勢。採用虛擬主播無需支付通告費，更大幅節省了錄影檔期、服裝搭配及專業妝髮等龐大開銷。據悉，韓國部分地方政府甚至僅需花費每月數十萬韓元，就能營運專屬的AI標誌性人物；先前包括MBN電視台以及濟州島、西山市等地方政府，均已嘗試將虛擬主播投入新聞或政令宣導等領域。然而，這股風潮也讓廣播與新聞界從業人員感到岌岌可危，擔憂真人主持的就業市場將遭到擠壓。除了就業議題，金詩雅的外型與穿著也成為討論焦點。影片中她身穿貼身且長度較短的服飾，遭到部分網友與專家質疑是在「物化女性」與「強調外貌」，批評技術團隊在開發時，不加批判地複製了舊時代對特定性別的刻板印象，讓新科技反而成了傳播偏見的工具。不過也有另一派聲音認為，這樣的造型設定僅是為了吸引觀眾眼球的常見視覺手法，與傳統電視台對女性主播的服裝規範無異，不必過度解讀。針對這場「虛擬主播風波」，專家普遍視為AI應用普及化過程中的一道警訊。業界分析指出，儘管AI在處理重複性高、模式固定等資訊傳遞時展現出超高效率，但在面對即時突發狀況的應變、以及情感的細膩表達上，真人主持人仍具備不可替代的優勢。