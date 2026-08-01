享譽國際的米其林三星名廚Paul Pairet來台開設新餐廳！此次攜手VOL Group與珈品國際控股，共同打造「POLUX by Paul Pairet Taipei」，即日起正式對外營業。到POLUX，早午餐、午餐、下午茶再到晚餐都吃得到，菜色更包含冷肉拼盤、經典牛排薯條、清新生菜沙拉，到法式火腿起司三明治、法式吐司等，各樣經典法式料理與甜點兼備。
今年夏天，坐落於大安區安和路上鬧中取靜的綠蔭街邊，POLUX Taipei以復古迷人的空間與輕鬆自在的氛圍，打造一座屬於城市的「Sanctuary of Freedom—率性無拘的生活庇護所」。米其林三星名廚Paul Pairet操刀的台北分店的Polux，是該品牌繼上海本店後，首次海外展店。
米其林名廚Paul Pairet說：「我一直都深愛著法式Café！」POLUX 代表他心中法式Café應該要有的樣子，人們可以隨時進來喝杯咖啡、小酌一杯、點東西，或只是放慢腳步，享受片刻悠閒。沒有拘束，也沒有刻意安排。從前菜、肉類主菜、甜點，再搭配現榨果汁、現煮咖啡、精選啤酒與葡萄酒，Paul Pairet想呈現最簡約日常的法式飲食文化。
法式經典主菜 魚、豬、牛兼具
以幾道主菜為例，「Grilled Seabass Vierge 烤海鱸魚佐維爾吉醬」就是將海鱸魚先蒸後煎，搭配以新鮮與日曬番茄、綠黑橄欖、橄欖油、鼠尾草、羅勒及百里香製成的維爾吉醬，並佐以茴香酒香蒜蛋黃醬、橄欖油與炙烤檸檬，風味清爽鮮明。
「Grilled Pork Chop Grenobloise 格勒諾布爾風味黃金豬排」則是選用帶骨豬排，佐以酸豆、檸檬、奶油、巴西里、香脆麵包丁與精釀豬肉汁熬製的經典格勒諾布瓦式醬汁，搭配綿密滑順的馬鈴薯泥，先舒肥又煎烤的豬排有著完美熟度，香嫩多汁。
更別錯過適合多人共享的「Minute Steak Frites 牛排薯條」，將美國牛腹脅排煎至三分熟，搭配經典牛肉醬汁與酥脆細薯條，呈現法式酒館經典組合。
前菜同樣訴求道地法國味，像是「法式“Mimosa”媽媽蛋」， 嫩煮雞蛋鋪上鮪魚、蛋黃醬、香酥麵包碎、蒔蘿、巴西里與蛋黃碎，層次清新細膩，十足法式家常滋味。另外更有 番茄布拉塔乳酪、 生牛肉塔塔、 蒜香荷蘭芹蝸牛等，都是很值得一嘗的法國經典名菜。
▪️「POLUX by Paul Pairet Taipei」相關資訊
電話： 02 2378 3333
地址：台北市大安區安和路二段83號1樓
公休日：周一、周二
訂位方式：inline平台
名廚Alain Ducasse也來台開新店 雙主打巧克力與冰淇淋
另外，當代最具傳奇色彩、擁有3家米其林三星餐廳的名廚Alain Ducasse，則是於台北大直NOKE忠泰樂生活打造全球首間結合巧克力品牌「Le Chocolat」與冰淇淋品牌「La Glace」的雙品牌概念旗艦店「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」，即日起開始試營運。冰淇淋售價則是小杯（任選 1–2 款風味）300元、中杯（任選 2–3 款風味）380元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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以幾道主菜為例，「Grilled Seabass Vierge 烤海鱸魚佐維爾吉醬」就是將海鱸魚先蒸後煎，搭配以新鮮與日曬番茄、綠黑橄欖、橄欖油、鼠尾草、羅勒及百里香製成的維爾吉醬，並佐以茴香酒香蒜蛋黃醬、橄欖油與炙烤檸檬，風味清爽鮮明。
更別錯過適合多人共享的「Minute Steak Frites 牛排薯條」，將美國牛腹脅排煎至三分熟，搭配經典牛肉醬汁與酥脆細薯條，呈現法式酒館經典組合。
電話： 02 2378 3333
地址：台北市大安區安和路二段83號1樓
公休日：周一、周二
訂位方式：inline平台
名廚Alain Ducasse也來台開新店 雙主打巧克力與冰淇淋
另外，當代最具傳奇色彩、擁有3家米其林三星餐廳的名廚Alain Ducasse，則是於台北大直NOKE忠泰樂生活打造全球首間結合巧克力品牌「Le Chocolat」與冰淇淋品牌「La Glace」的雙品牌概念旗艦店「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」，即日起開始試營運。冰淇淋售價則是小杯（任選 1–2 款風味）300元、中杯（任選 2–3 款風味）380元。
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