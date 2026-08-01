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▲年僅17歲的夏爾馬今年屢創佳績，已成為印度一姐辛度之後備受期待的明日之星。（圖／羽協提供）

▲日本名將渡邊勇大／田口真彩出戰印尼組合庫沙爾揚托／魏賈雅，最終直落二贏球打進決賽。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽週六精彩四強賽在台北小巨蛋開打，台灣女單唯一闖進四強的黃宥薰迎戰印度17歲年輕好手夏爾馬，勝者將晉級女單決賽。在激戰兩局後，夏爾馬以2：0的局數獲勝，率先晉級決賽。黃宥薰世界排名第24，優於夏爾馬的第34，不過年僅17歲的夏爾馬今年屢創佳績，已成為印度一姐辛度之後備受期待的明日之星，這場四強賽對22歲的黃宥薰來說，也是一場面臨強敵的挑戰。第一局夏爾馬殺球攻勢凌厲，開局連下3分，黃宥薰則加強網前球的處理，也收到效果，迅速追上比分。夏爾馬雖然年輕，但場上的應變速度很快，不斷運用手腕變化，在第二時間將球推向後場，讓黃宥薰重心來不及調整，撲救不及。這項戰術也讓夏爾馬重新掌握比賽節奏，逐漸拉開比分。黃宥薰穩定情緒，更謹慎處理每一球，一度追到15：17、僅落後2分，但關鍵時刻連續兩次殺球掛網，錯失追分機會，最終讓夏爾馬以21：17拿下首局。第二局黃宥薰失誤偏多，夏爾馬在11：9領先後逐漸拉開比分，沒有再給黃宥薰太多追趕機會，最後以21：11拿下第二局，直落二擊敗黃宥薰，順利取得女單決賽門票。黃宥薰賽後表示，這場比賽自己打得很悶，節奏也越打越亂，加上對手的打法很有變化，很可惜沒能贏球晉級決賽。不過這次能夠打進四強，相較去年首輪止步32強，已經進步許多。黃宥薰也坦言，自己還有很多需要進步的地方，期待明年台北公開賽能夠更上一層樓，朝決賽目標邁進。另一場混雙賽事由日本名將渡邊勇大／田口真彩出戰印尼組合庫沙爾揚托／魏賈雅。雙方過去沒有交手紀錄，但本屆賽事都一路過關斬將殺進四強，代表狀況都相當火熱。渡邊勇大曾經拿下2020東京奧運、2024巴黎奧運混雙銅牌，以及全英公開賽混雙亞軍，國際賽經驗非常豐富，這場四強賽也吸引許多資深球迷到場觀戰為他加油。第一局渡邊勇大／田口真彩就展現絕佳默契，田口的網前搶攻搭配渡邊後場的殺球與控場，讓印尼組合打得相當辛苦，一路受到壓制。日本組合取得11：4大幅領先後，雖然一度出現不穩，被對手連追5分，但渡邊勇大憑藉豐富經驗穩住局面，最終以21：17拿下首局。第二局渡邊勇大／田口真彩仍舊控制局面，率先取得11：5領先，不過印尼組合相當難纏，隨後打出一波小高潮，將比分追成17：17。雙方在局末你來我往，一路戰成20：20進入延長。關鍵時刻，渡邊勇大打出一記精彩回擊，將球推向後場角落，印尼組合飛撲不及，讓日本組合率先取得賽末點。最後一分，渡邊勇大／田口真彩成功把握機會，以22：20驚險拿下第二局，直落二擊敗印尼組合，晉級混雙冠軍戰。而他們決賽的對手正是台灣組合楊博軒／胡綾芳，楊博軒／胡綾芳在另一場四強賽以26：24、21：17擊敗李佳馨／吳冠勳，順利取得決賽門票。週日混雙決賽將上演精彩的台日大戰。