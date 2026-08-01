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總統賴清德昨（31）日接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」，訪團成員高度肯定台灣的經濟發展、民主韌性及國防投入，共和黨籍聯邦眾議員芬斯特拉更盛讚，台灣GDP成長超過10％、失業率僅約3％，整體經濟及財政表現令世界各國羨慕，是台灣人民值得引以為傲的成就。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，此行要表達的不僅只是對台的「支持」，而是美方希望台灣能夠成為「用實力取得和平的國家」，同時也向台灣立法院釋出訊號，希望儘速通過無人機特別條例，建構台灣的威懾能力。葉耀元表示，「安全」已經成為台美間最核心的議題，適逢台灣立法院正在審查無人機特別條例，美方透過高規格訪問，表達對台支持外，也藉此與台灣各界溝通，希望台灣社會更加重視國防，能夠真正成為以實力取得和平的國家；另一方面，則是要向台灣立法院釋出訊號，希望儘速通過無人機特別條例，建構台灣的威懾能力。葉耀元指出，訪團由跨黨派眾議員成員組成，透過高規格的訪問，希望台灣社會更加重視國防，此行要表達的不僅只是對台的「支持」，而是美方希望台灣能夠成為「用實力取得和平的國家」。從賴總統與訪團的談話中便可發現，雙方多次提及「Peace through strength」（以實力達到和平）概念，背後訊號正是重申，美國對台支持並非來自政黨或特定個人，而是美國因應其整體國家利益，認為台灣必須在第一島鏈與印太戰略區域維持和平現狀，因此支持台灣取得可以保護和平的實力。「真正的核心在無人機！」葉耀元說，不管是總統或是訪團談話，通篇都在講無人機，從無人機特別條例到無人機預算，在烏克蘭戰爭中，美國已經發現無人機真的有能力可以去威懾敵方攻擊，甚至癱瘓敵方的軍事威脅，因此，台灣現階段提升其國防支出，最重要的就是要通過無人機法案，因為無人機將可以為台灣建構足夠的威懾能力，以維持兩岸間的和平。葉耀元指出，事實上美方已經不是第一次釋出訊號，鼓勵台灣開發無人機產業。從國防特別預算到無人載具採購特別條例相繼在立法院遭阻擋，此次美國國會再有議員團來訪，一方面是與台灣總統和政府對話，但事實上他們真正想要傳遞訊號的對象，是在立法院中阻擋軍購、無人機產業的在野黨立委。葉耀元表示，過去美方訪問台灣時，常常會提到幾個核心條件，包括民主價值、經濟合作、有意義國際參與等，但此次賴總統與美國會議員訪團的對話，完全聚焦在中國軍事壓力、台灣國防預算、無人機產業、非紅供應鏈等議題，看得出來台美間的「安全議題」已經成為最核心、兩方都必須高度觀察的事情。事實上，美方已經表示願意提供技術，協助扶植台灣無人機產業，但若台灣無人機產業發展進程持續拖延，可以對中國威懾的時程也就一直被推延，沒有人希望兩岸之間發生衝突，但如果希望避免衝突，就要越早準備好。