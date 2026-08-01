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白海豚影響尚未確定 下周是關鍵

▲下周二開始水氣增多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周二水氣增多 一路下到父親節

▲8月7日開始，台灣受到白海豚外圍環流影響，開始有雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周台灣都是高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

民眾關心的白海豚強烈颱風動態，中央氣象署表示，因為目前白海豚距離台灣還很遙遠，最靠近台灣北部海面的時間可能在下周五（7日）到父親節周末，詳細的路徑要等下周才會明朗。明（2）日的天氣跟今（1）日天氣型態類似，各地都是多雲到晴，相當悶熱，不過午後在南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨發生機率。第13號強烈颱風白海豚（國際命名：Dolphin），今（1）日上午8時的位置在台北東方3800公里的海面上，以西北西到偏西的方向往日本南方至琉球附近海面移動，目前距離仍遙遠，短期內對台灣天氣暫無影響，請留意後續颱風資訊，預計在下周會有比較明確的路徑。今日14時的中心位置在北緯20.8度，東經157.5度，以每小時26公里速度，向西北西進行。今（1）日各地都是多雲到晴的天氣，午後南部及其他山區有局部午後雷陣雨發生的機率，天氣悶熱，外出要注意防曬、多補充水分。不過隨著白海豚颱風逐漸接近台灣，預計會在下周五（7日）開始，到父親節周末影響台灣，為北部、中部帶來雨勢。未來一周天氣部分，明（2）日和下周一（3日）各地都是多雲到晴的天氣，不過午後在南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨發生機率；下周二（4日）到下周四（6日）水氣增多，4日基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、花東地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。5日、6日北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，6日清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。下周五（7日）開始白海豚颱風外圍環流雲系影響，北部地區有局部短暫陣雨，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，2日到7日台灣各地32到35度，局部內陸地區溫度可能會更高；6日、7日宜蘭地區溫度再更高一些，東北部地區可能有焚風發生的機率，澎湖、金門、馬祖則為30到32度。