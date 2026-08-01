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BLACKPINK LISA分手LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾後交新男友了？她近日被爆出跟「泰國車銀優」之稱的男星彭提瓦特唐萬查洛（Blue）互動密切，甚至兩人已經見過了爸媽，掀起許多討論。四月LISA生日時，blue就在IG公開了慶生派對的照片，當時LISA穿著超辣比基尼，兩人靠得非常近，他更以「Rockstar」稱讚LISA，超曖昧互動讓許多粉絲猜測兩人早就不是普通朋友。除了生日聚會外，網路近日也傳出LISA已經帶著父母與Blue一起吃飯，且不只一次拍被到兩人一起出門，另外也有網友稱在香港巧遇兩人，熱戀傳聞逐漸升溫。LISA與LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾的緋聞延燒多年，不過自去年起，雙方已鮮少公開同框，因此隨著Blue緋聞曝光，也讓不少人猜測兩人早已分手，截至目前，LISA本人及所屬公司皆未對此作出回應。本次的緋聞對象是26歲的Blue，身高183公分，曾出演Netflix泰劇《脫單大作戰》，因外型帥氣有了「泰國車銀優」稱號，在泰國及海外皆累積不少人氣。