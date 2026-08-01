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台灣最強遊樂園是它！義大世界連續多年稱霸

▲六福村今年遊客總數位居第五，園區內招牌設施「大怒神」仍暫停營運，短期內不會開放。（圖／記者黃韻文攝）

2026年台灣主題樂園人次排行（統計期間1~5月）

義大世界暑假又衝刺！恐龍、希臘節亮點超多

▲義大世界在暑假期間也加碼推出「歡樂同學會」活動，一直到 8 月 31 日（一）為止，只要在週一至週五中午 12:00 後入園，即可享每人優惠票價 699 元。（圖／義大世界）

暑假到來，許多家長安排一日遊行程時，總會將目光放向主題遊樂園，只要讓孩子到現場就能暢玩整天，不用特別安排其他行程，相當方便。而在 2026 年，台灣最受歡迎的遊樂園又是哪一間呢？據交通部觀光署最新統計數據，今年遊客人潮最多的「最強遊樂園」是由高雄義大世界所奪下，前 5 個月就吸引了高達 234 萬人入園。且暑假期間還推出平日單人票 699 元的優惠，讓父母們的錢包更有餘裕。據觀光署統計資料，2026年全台各大主題樂園的遊客人次排名，位於高雄的義大世界以5個月234萬6120人次奪下冠軍，成為今年最受歡迎的遊樂園。排名第二的是台中麗寶樂園渡假村，前5個月也吸引173萬遊客到訪，但已經被義大世界拉開不小差距。為了延續超高人氣，義大世界暑假期間持續出招！除了目前園區內已經有 18 隻全動態恐龍分布在各處，包含三角龍家族、蜀龍、偷蛋龍、翼手龍、腫頭龍、霸王龍、迅猛龍、劍龍、冠扇龍、厚鼻龍與異特龍等人氣恐龍外，還有必拍的 20 米超巨大三角龍家族，絕對能讓恐龍迷大飽眼福。隨著下週父親節到來，義大也於 8 月 7 日至 16 日推出。爸爸本人只要憑戶口名簿影本或翻拍照片，以及附有照片的身分證件，搭配一名同行者購買現場活動票，即可享有期間限定的入園優惠，兩人須同時購票及入園。在爸爸盡情放電的同時，孩子則能化身小小希臘勇士。8 月 8 日限定登場的「小小希臘勇士夏令營」，特別邀請長期推廣古羅馬文化的高雄在地 LARP 社團「羅馬高雄人」共同策畫，讓孩子換上勇士裝束，親身走進陣列對戰與戰鬥遊行，體驗一般遊樂設施中難得一見的沉浸式冒險。此外，義大世界在暑假期間也加碼推出活動，一直到 8 月 31 日（一）為止，只要在週一至週五中午 12:00 後入園，即可享每人優惠票價 699 元。這項超值優惠，無疑成為暑假期間喜歡睡到自然醒，又不想在假日人擠人的家長首選。