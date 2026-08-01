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「我投過一萬場比賽，但從來沒看過這樣的站位，但這也不是今年的新鮮事了。」

所以如果是這樣的話，他乾脆可以回家，直接坐在家裡看比賽、在家裡判好壞球就好了，你知道的。

「春訓的時候去嘗試，站這樣的好處在哪，以我個人來說，視野是不錯的。」

「如果看不見，我就不會站後面，前後差異只是視野問題，跟好球帶沒關係，如果低角度我看不見，就不敢站後面，不然要怎麼判。」

中華職棒昨（31）日台鋼雄鷹與富邦悍將之戰引發不少主少好球帶爭議，主審江春緯的站位過遠也成為熱議，雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）今（1）日指出，他從來沒看過主審這樣站位，洋砲魔鷹（Steven Moya）則是語帶嘲諷表示，主審乾脆回家看比賽判好壞球就好。前役主審江春緯賽前受訪時說，今年參考國外裁判站姿，調整自己新的站姿，「因為這樣站視角會比較大一點。」江春緯強調，目前的站位與與好球帶無關，「前後差異只是視野問題，跟好球帶沒關係，如果低角度我看不見，就不敢站後面，不然要怎麼判。」關於主審站位，雄鷹洋投艾速特賽前指出，「整個聯盟都知道這件事，就是那位裁判站位比較遠的這個狀況。」艾速特坦言，他之前並沒有特別注意江春緯的執法站位，「但我不是唯一去評論他站很遠的人，網路上也都有討論。」不過他表示，若主審一直都是這樣，就維持就好，雄鷹洋砲魔鷹則語帶諷刺表示，「我又不是裁判，所以我猜這就是他們做事的方式吧。我不能對一份我自己都沒做過的工作去發表意見。而且裁判永遠是對的，所以…」對於主審站位，魔鷹說，「你知道嗎？可能我也有誤會他。可能他站離本壘板那麼遠，有助於他把球看更清楚、盼得更好。」魔鷹進一步表示，「我的意思是，我不知道（主審想法），如果他站得比較遠，真的有比較好的話，那就...」主審江春緯在賽前接受採訪直言，這是自己今年新的站位，是參考國外裁判的站法，「因為這樣站視角會比較大一點。之前二軍有裁判這樣站，我詢問後就試試看。」江春緯說，自己常常看比賽，也會思考為何國外要這樣站，江春緯強調，這個站位與好球帶無關，