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▲沈伯洋下午參與戰鬥陀螺盃。（圖／沈伯洋辦公室提供）

台北市兒虐案件頻傳，引發藍綠攻防，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋以書面質詢方式向衛福部、教育部瞭解相關處置，被台北市政府質疑一事，沈伯洋今（1）日回應，蔣萬安關心他的質詢方式，試圖轉移焦點，笑掉大家大牙，如果蔣萬安這麼關心，不如蔣萬安回來當立法委員，他去當台北市長。沈伯洋下午同台台北市議員洪健益，參與戰鬥陀螺盃。沈伯洋指出，兒虐案件層出不窮，100多名小孩受害、600多次不當管教，不分黨派議員都在關心，但蔣萬安卻是在關心他的質詢方式並以此轉移焦點，試圖混淆視聽，笑掉大家大牙，身為台北市的家長實在聽不下去，如果蔣萬安這麼關心他的質詢方式，不如蔣萬安回來當立法委員，他去當台北市長。媒體追問，台北市政府以研考會主委殷瑋、副發言人魏汶萱等人回應，但蔣萬安都沒有特別出面說明，是否認為北市府在冷處理？沈伯洋重申，人民希望的市長是有魄力、想保護人民的，也希望蔣萬安作為首長，可以出面說明問題及改善作為，否則相當可惜；他強調，下午會出席太極門60周年慶活動，若遇上蔣萬安，希望向蔣萬安當面反映，希望蔣萬安儘速告訴大家如何從制度上改善兒虐事件，保護好台北市孩童。另外，媒體關心，經濟部編列1.5億元的「活絡市場商圈經濟獎補助」預算，國民黨原刪減1500萬元、凍結1500萬元的提案，引起反彈，之後則修正為凍結20％共3000萬元。沈伯洋說明，現在審的預算是去年就該審的，因此今年預算實際上已經執行一段時間，國民黨凍結預算就會造成實質影響，但重點是國民黨的作為是想要拿掉商圈補助，影響商圈運作，還侮辱商圈是「空殼商圈」，實在是很詭異又可怕，如果他是商圈商家聽到真的會掉眼淚。媒體詢問，目前校園營養午餐還有6成尚未完成招標，是否會擔心學生餓肚子？沈伯洋說，離招標還有約20天，相當擔心，盼儘快完成，在提高營養午餐規格包含增加海鮮等食材，卻沒有同步提高招標預算，就會降低團膳業者的投標意願，進而流標。