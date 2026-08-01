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效力於日本職棒二軍新球隊「Oisix新潟」的台灣外野手陽岱鋼，在迎來職業生涯第21個賽季之際，於7月27日宣布引退。這位長年風靡台日棒球圈的球星，今年春天不僅隨隊回到故鄉台灣進行交流賽，更在二軍賽場上持續與「自己的身體對話」以適應現代棒球的進化。在引退前夕接受日本媒體《Full-Count》的專訪中，陽岱鋼分享了與同梯戰友、現任監督武田勝的深厚情誼，以及對年輕後輩的殷切期盼。陽岱鋼效力於Oisix新潟已邁入第三年。今年春天，球隊連續兩年赴台與中職台鋼雄鷹隊進行交流賽，能再次於台灣球迷面前獻技，讓他感觸良多：「去年能相隔近10年再次於台灣球迷面前打球，真的非常開心，希望這種交流關係能長久持續下去。」身為球隊老大哥，陽岱鋼見證了許多年輕球員的成長與蛻變。球隊近年來有多名選手在選秀會上獲得NPB球團指名，其中前隊友知念大成（現效力讀賣巨人）更在今年7月轉為支配下選手並敲出職棒生涯首安。陽岱鋼回憶起指導這位小老弟的過往，笑著說：「去年他遇到打擊低潮時跑來問我該怎麼辦，我給了他一些建議，如果能幫上忙就太好了。看著他全力以赴打球的樣子，也讓我回想起自己年輕時拚搏的模樣。」面對現代棒球投手動輒飆出150公里速球的趨勢，39歲的陽岱鋼坦言體能與力量確實隨年紀衰退，但他透過「與身體對話」找出了一套適應之道。「我每天都會評估身體狀況來決定訓練菜單。既然力量不如從前，那我就用『球棒速度』來應對速球，把球往反方向強擊，這是我認為最有效的攻擊方式。」他認為過去兩年在美國獨立聯盟的經驗對他幫助極大，讓他更懂得如何在面對各種類型的強力投手時進行調整。Oisix新潟的現任監督武田勝，正是陽岱鋼2005年加入日本火腿隊時的同梯戰友。雖然當時武田勝是以社會人身分入團並迅速在一軍發光發熱，而高中畢業的陽岱鋼則在二軍苦練打底，但兩人建立了深厚的革命情感。「看著前輩們在一軍的表現，我當時拚命練習，只想著一定要超越他們。」陽岱鋼感性地說：「最難忘的回憶，就是2016年武田前輩引退那年，我們一起拿下了太平洋聯盟優勝和日本一總冠軍，那真的是最棒的時刻。」對於仍在NPB一軍奮戰的同梯戰友——西武捕手炭谷銀仁朗與歐力士投手平野佳壽，陽岱鋼充滿敬意：「他們能在一軍這個舞台堅持20年真的非常了不起。現在的我完全是用『球迷』的心態在為他們加油，非常期待看到他們在場上的對決與心理戰。」陽岱鋼以無比的毅力與智慧，在職棒賽場上奮戰了21年。他留下來的不僅是無數精彩的守備與打擊美技，更是對棒球這項運動滿滿的熱情，以及傳承給新生代的寶貴精神。