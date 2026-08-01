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嫌犯全身是血喊冤 竟稱與父親相處融洽

美國印第安納州近日發生一起令人毛骨悚然的逆倫血案。一名32歲女子涉嫌在家中殺害69歲的親生父親，且在下毒手後還將父親的心臟挖出放置於其腹部。嫌犯女子目前已被警方逮捕並控以謀殺罪，法官裁定不得交保，至於犯案動機與細節仍待進一步調查釐清。根據《紐約郵報》報導，這起命案發生於印第安納州西北部城市瓦爾帕萊索（Valparaiso）。本週日晚間8時左右，由於死者其他親友遲遲無法聯繫上他，遂通報警方前往其住處查看。警方抵達現場破門而入後，赫然發現死者倒臥在血泊中，周圍家具沾滿血跡，頭部、面部、頸後及雙手皆有嚴重割傷。更駭人的是，死者的心臟已被挖出，並擺放在其腹部上。法醫驗屍報告證實，死者死於「多處銳器穿刺傷」，確定為他殺。警方隨後在現場搜出三把沾有血跡的凶刀。警方立即在案發現場拘捕了死者32歲的女兒賽雷娜（Serena Dolnics）。當時她全身沾滿鮮血，雙手亦有割傷，但她向警方辯稱手上的傷口是「使用園藝工具不慎劃傷」。根據起訴文件顯示，賽雷娜在面對警方訊問時態度異常冷靜，甚至聲稱自己與父親「平時相處融洽，偶爾小爭執也能迅速化解」。令人難以置信的是，她竟向警方矢口否認有發現異狀，稱自己「完全沒注意父親受傷或表現出痛苦的樣子」。面對謀殺指控，賽雷娜出庭時身穿防自殺背心，在庭上堅持「不認罪」。當法官詢問其委任律師的規劃時，她僅回應「我會想辦法」。法官隨後裁定將其繼續羈押、不得交保。根據法庭紀錄，賽雷娜過往前科累累，曾於2016年及2017年分別因公眾醉酒與危險酒駕遭逮捕，2024年亦曾承認吸毒相關罪名。警方表示，目前案件仍持續進行深入調查，以釐清嫌犯的作案動機與精神狀況。