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跨足生技、餐飲 高級日料餐廳摘下米其林一星

▲黃崇仁開設的餐廳摘下2025年、2026年米其林一星。（圖／NOWNEWS資料照）

力積電董事長黃崇仁昨（31）日傳出辭世消息，讓不少人感到震驚。而他最廣為人知的身分雖然是半導體產業，但總是保持樂觀心態、是性情中人的他，跨足了許多產業，且成就不亞於半導體，像是因為太喜歡而開的高級日式料理餐廳，不到一年就摘下米其林一星；觸角伸到生技產業的他更曾說「做生技比半導體開心。」黃崇仁畢業於台大物理系、甚至在美國取得神經外科醫學博士的學位，後來返台，與前衛福部次長王必勝在北醫曾有過一段師生之情、也在台大物理系任教過。而後續投身科技業、創辦力晶半導體；也持續帶領力積電走到現在的地位。除了科技產業，黃崇仁也致力於生技市場。他同時識是「智合精準醫學科技」的董事長暨執行長，在腫瘤藥物方面，特別關注胰臟癌、肺癌及食道癌的癌別。黃崇仁當時說，新藥的專利全數在智合身上，「我跟同仁講做不出來寧願放棄」，也不要別人的專利。他笑稱，自己跟台積電創辦人張忠謀是很好的朋友，但半導體做的沒有他好，生技就有可以。「做生技十分開心，比半導體還開心」黃崇仁提到，未來若持續發展下去，半導體將交手他人管理，但會持續在生技努力。叱吒商場的大佬，也和米其林有關！黃崇仁因為首次品嚐日本京都米其林一星「鮨和魂」前料理長奧地太一的料理，大為震撼，也因此邀請來台開設。而這家開業不到一年半的「鮨 嘉仁 Sushi Kajin」就摘下2025年米其林一星；2026年也同樣拿下米其林一星；盼讓更多台灣人享受正統江戶前壽司的工藝。