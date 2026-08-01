為迎接TV動畫20週年，深受粉絲喜愛的《家庭教師HITMAN REBORN!》快閃店正式前進高雄。「家庭教師快閃店－高雄場」即日起至8月23日在高雄夢時代購物中心8樓時代會館登場，現場打造多處拍照打卡區、主題展示牆及限定周邊商品，還推出總價值1080元、優惠價699元的超值福袋，吸引粉絲朝聖。
《家庭教師》高雄快閃店 時間、地點一次看
《家庭教師
HITMAN REBORN!》快閃店高雄場，本次快閃店規劃多個拍照打卡區，從角色氛圍、經典元素到20週年紀念主題視覺完整呈現，讓粉絲一踏入會場就能沉浸在《家庭教師HITMAN REBORN!》的世界。
其中最後一區更採用TV動畫20週年紀念主視覺打造限定拍照場景，成為高雄場不可錯過的打卡亮點。
《家庭教師快閃店-高雄場》
活動時間：即日起至8/23（日）
活動地點：夢時代8F時代會館
限定周邊只抽不賣 快閃店大扭蛋必玩
商品方面，快閃店集結最齊全的《家庭教師》主題周邊，其中最受矚目的就是699元超值福袋，共推出「雲雀恭彌款」與「六道骸款」兩種人氣角色版本，總價值1080元，內含人物造型抱枕、玻璃水杯及角色壓克力立牌等兼具實用性與收藏價值的限定商品。
喜歡抽獎收藏的粉絲，也別錯過「家庭教師限定大扭蛋」，每抽250元、通通有獎，從人氣角色收藏品到實用周邊都有機會帶回家。獎項包含金賞「彭哥列戒指收藏組」、特賞「帆布收納包」，以及壓克力燈座、520片銀箔拼圖、風紀臂章等多項周邊。其中「帆布收納包」更是快閃店限定商品，採抽獎方式取得，不另對外販售。
此外，商售區同步祭出黃標商品7折起優惠，包括角色壓克力立牌、賽博龐克系列壓克力立牌等指定商品都享折扣，讓粉絲能以更優惠的價格補齊收藏。
活動期間於商售區單筆消費滿799元，即贈快閃店獨家限定「
超級大紙袋」一個；單筆消費滿1299元，即贈「ID小卡」 隨機一款。兩款贈品恕不累計贈送，數量有限，贈完為止。
不只有快閃店！《家庭教師HITMAN REBORN!》主題咖啡
《家庭教師HITMAN REBORN!》迎來20周年，MyAnime Café 即將推出期間限定主題Café ，自7月24日至9月10日於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步登場，台中LaLaport的Café stand也將提供限定飲品外帶服務，讓北中南粉絲重返彭哥列家族與瓦利亞的黑手黨世界。
且活動期間享用指定主餐，可獲得專屬銀箔紀念卡；點購聖代及甜點，則分別贈送對應角色書籤霧透卡。內用或外帶主題飲品，也可隨機獲得角色杯墊，贈品款式皆以現場公告為準。
主題咖啡廳另規劃前後期滿額活動，台北店及高雄店當日單筆消費滿800元，7月24日至8月16日可獲得14款隨機紀念寫真卡；8月17日至9月10日則改贈7款隨機角色胸章，數量有限，送完為止。
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《家庭教師
其中最後一區更採用TV動畫20週年紀念主視覺打造限定拍照場景，成為高雄場不可錯過的打卡亮點。
《家庭教師快閃店-高雄場》
活動時間：即日起至8/23（日）
活動地點：夢時代8F時代會館
商品方面，快閃店集結最齊全的《家庭教師》主題周邊，其中最受矚目的就是699元超值福袋，共推出「雲雀恭彌款」與「六道骸款」兩種人氣角色版本，總價值1080元，內含人物造型抱枕、玻璃水杯及角色壓克力立牌等兼具實用性與收藏價值的限定商品。
喜歡抽獎收藏的粉絲，也別錯過「家庭教師限定大扭蛋」，每抽250元、通通有獎，從人氣角色收藏品到實用周邊都有機會帶回家。獎項包含金賞「彭哥列戒指收藏組」、特賞「帆布收納包」，以及壓克力燈座、520片銀箔拼圖、風紀臂章等多項周邊。其中「帆布收納包」更是快閃店限定商品，採抽獎方式取得，不另對外販售。
此外，商售區同步祭出黃標商品7折起優惠，包括角色壓克力立牌、賽博龐克系列壓克力立牌等指定商品都享折扣，讓粉絲能以更優惠的價格補齊收藏。
活動期間於商售區單筆消費滿799元，即贈快閃店獨家限定「
《家庭教師HITMAN REBORN!》迎來20周年，MyAnime Café 即將推出期間限定主題Café ，自7月24日至9月10日於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步登場，台中LaLaport的Café stand也將提供限定飲品外帶服務，讓北中南粉絲重返彭哥列家族與瓦利亞的黑手黨世界。
且活動期間享用指定主餐，可獲得專屬銀箔紀念卡；點購聖代及甜點，則分別贈送對應角色書籤霧透卡。內用或外帶主題飲品，也可隨機獲得角色杯墊，贈品款式皆以現場公告為準。
主題咖啡廳另規劃前後期滿額活動，台北店及高雄店當日單筆消費滿800元，7月24日至8月16日可獲得14款隨機紀念寫真卡；8月17日至9月10日則改贈7款隨機角色胸章，數量有限，送完為止。