我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大全聯中元優惠全面啟動！8月1日、8月2日滿2000享9折、搭配大全聯信用卡最高回饋22%。（圖／大全聯提供）

▲品客也推出「好運旺旺中元箱、好運澎派中元箱」2款組合，每箱特價198元。（圖／大全聯提供）

▲萬家福中元節百件商品買一送一。（圖／翻攝自萬家福）

▲萬家福中元節百件商品買一送一。（圖／翻攝自萬家福）

▲「Pocky百奇御神好籤筒」吃甜食還可以抽好籤求大吉。（圖／7-11提供）

▲以半導體晶片為靈感打造精緻方形外觀的「HBM Chips蜂蜜香蕉口味餅乾」。（圖／7-11提供）

蜂蜜水、衛生紙等生活用品



（二）股票禮品卡：每箱都有「永豐金證券股票禮品卡」一張， 張張皆有獎，最高可得3000元存股投資金



（三）指定支付狂送1萬5000點：9月1日前使用全盈Pay或My FamiPay購買肖像福箱，每箱再加贈1萬5000 Fa點。



並且凡購買實體店舖中元端架指定商品，享任選2件79 折、3件77折，單筆消費滿4件，即可獲贈「玩具總動員保冷袋」一個；8月5日起，於線上中元普渡專區消費單筆滿199元，也可同步獲得「玩具總動員保冷袋」一個（單筆不累贈，數量有限，送完為止）。



▲全家即起推出5款中元福箱，最低只要399元，《玩具總動員》、《怪獸電力公司》經典IP系列都有。（圖／全家提供） ▲全家指定商品單筆消費滿4件，即可獲贈「玩具總動員保冷袋」一個。（圖／全家提供）



中元節採買旺季正式展開，各大通路紛紛祭出限時優惠搶攻普渡商機。大全聯8月1日至2日推出會員滿額9折回饋，萬家福量販、樂家康超市祭出連5波滿額9折；7-11推出中元限定零食與加價購活動，全家則開賣最低399元普渡福箱，還有最高3000元股票禮品卡、1萬5000點Fa點等好康。《NOWNEWS》整理4大通路中元節優惠一次看，讓民眾採買更省荷包。搶攻中元普渡商機，大全聯提前啟動年度中元檔期，8月1日、8月2日會員至門市單筆消費滿2000元（含以上）享9折優惠，以現金抵用券回饋，單筆回饋無上限；搭配大全聯信用卡最高回饋22%，指定家電還有單品每滿5000元現折500元優惠。即起至8月6日前，必買優惠品項，品牌都推出箱購、組合包商品，從經典國民零食到家庭分享包一次備齊。7/24~8/6優惠品項包括：「樂事洋芋片大吉大綠／金光閃閃」每箱4包經典洋芋片組合，外箱採可插香貼心設計，中元拜拜必備，每箱特價135元；「星太郎點心麵 經典口味雙拼組」6入組經典派、超寬派一次滿足，每箱特價185元；品客也推出「好運旺旺中元箱/好運澎派中元箱」2款組合，每箱特價198元。同場加映樂事兩款組合包，「Lay's樂事意合組合包」集結樂連連系列經典口味，每袋4入特價93元；還有「Lay’s樂事 洋芋片組合包」原味、海苔、起司3種口味一次滿足，每袋5包特價79元。萬家福、樂家康中元節祭出滿額9折回饋，活動期間包含8月1日至2日、8月8日至9日、8月15日至16日、8月22日至23日，以及8月24日至26日，會員於指定門檻消費即可享折扣回饋。其中，萬家福量販及線上購物單筆消費滿2,000元，樂家康超市與家速配單筆消費滿888元，即可享9折優惠。其中實體門市以現金折價券形式回饋，線上購物則可直接於當筆消費折抵。（萬家福線上購物不參與8月24日至26日9折活動。）萬家福量販與樂家康超市，近百件熱購商品買一送一，包含零食、堅果、沖泡咖啡、油品、 米、茶飲、醬油、冷凍冷藏、冰品、衛生紙及養生補品。7-11即起至9月1日推出中元節主題商品，主打大包裝，且指定零食2件79折、持uniopen聯名卡享3件75折，超吸睛包括「Pocky百奇御神好籤筒」吃甜食還可以抽好籤求大吉；以半導體晶片為靈感打造精緻方形外觀的「HBM Chips蜂蜜香蕉口味餅乾」工程師必買保庇機器運轉順利，同時還有主打最夯IP的「百事曬黑三麗鷗夏日假期組」、「百事小小兵自在生活收納組合」。8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個。全家即起開賣多款IP肖像及寵物福箱，全系列共五款，最低只要399元。三款399元的有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱(蛋奶素)」三種款式都是399元。開箱三重優惠（一）福箱內容物為總價值約518至603元的零食餅乾，更有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、