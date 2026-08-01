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「車界女神」李冠儀日前發文自揭，自己長達7年遭受汽車圈同業職場霸凌與性騷擾，更透露錄影現場屢遭不尊重、無預警被找代班，甚至看到節目播出才知道自己遭撤換，掀起外界熱議，也引發網友瘋猜加害者身分。事件延燒後，李冠儀的老闆、Go車誌創辦人朱嘉偉今（1）日也正式出手，公開徵求律師，表示手中已掌握足夠證據，疑似準備循法律途徑處理。朱嘉偉今天在臉書發文表示：「誠徵處理性騷擾案件的專業律師，請與我聯繫，我手上的證據應該夠了。」並在文末標註「請用IG陌生訊息聯繫，我看得到，謝謝」及「#AI圖片」等字樣，雖未直接點名任何人，但貼文一出立刻被外界解讀是在力挺李冠儀，準備協助她採取法律行動。事實上李冠儀4月離開《夢想街57號》時，朱嘉偉就曾公開替她抱不平，透露她是在錄影結束後，才突然被通知那是最後一次主持，結束近7年的節目工作，讓他直言若要與合作夥伴道別，至少應給對方心理準備。而李冠儀日前發文則進一步揭露，自己多年來遭遇職場霸凌、權勢壓迫與未經同意的肢體接觸，甚至直言沉默沒有換來平靜，只讓加害者更加肆無忌憚，因此決定站出來發聲，也希望替其他受害者說話。截至目前，李冠儀並未公開指名加害者身分，但由於她提及錄影現場、代班及媒體工作等線索，網路上已出現不少揣測與討論。對此《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問李冠儀與朱嘉偉，截至截稿前皆未取得回應。