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竹北「吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，近日全網竟瘋傳他娶了新老婆，甚至聲稱新歡是本土女星池秋美，還有一段兩人在新車前幸福跳舞的影片，遭到女方發聲駁斥，昨（31）日，吊車大王本人更是直接在社群回應，「惡劣的ai合成影片，請大家不要上當。」近日Threads上流傳一段影片，標題寫著「第六次新婚！竹北吊車大王再傳喜訊，新娘是本土女星」，影片中胡漢龑與一名女子互動親密，兩個人站在新車前面熱舞，短時間內就吸引了超過40萬次觀看，讓不少人真的以為他娶了新歡。面對謠言持續延燒，胡漢龑親自在留言區澄清，「惡劣的ai合成影片，請大家不要上當，太過分了。」根據了解，原始畫面是他陪女兒去交車時拍攝的照片，沒想到遭有心人士換臉，把女兒變成所謂的「新婚妻子」。胡漢龑經營的啟德機械起重工程公司年營收高達30億元，財力雄厚，他在竹北打造被稱為「小羅浮宮」的豪宅，斥資約6億元，內部裝潢金碧輝煌，供4名妻子與子女一同居住，且平時對所有老婆、小孩均一切公平，元配也早在20年前就協議離婚，希望讓所有妻子都是公平公正，沒有人能為名分爭執。