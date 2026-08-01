全聯販售便當已經是行之有年，從2023年開始推出60元便當後也是一致好評，然而最近有民眾發現，去全聯要買便當來吃時，發現連續好幾天都已經撲空，好奇是不是已經沒有賣便當了，貼文引起廣大迴響。《NOWNEWS》記者也實際直擊信義區全聯門市，發現架上真的一個便當不剩，詢問店員則透露：「銷量還是非常好，通常上架一小時就會賣光，要抓準時機不然就會錯過。」
全聯便當已經不賣了？撲空5天好傻眼：仍然超夯
有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「有人記得全聯60元的超好吃便當嗎？這幾天突然很想吃，已經跑5天都撲空了，是已經停售了還是怎麼樣？」、「我已經3個禮拜中午都買不到全聯便當，我還問店員是不是不賣便當了？店員說都賣完了.....中午12點去就沒便當」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「還是超級夯！我家這邊1030就上架，1130以前就會賣光」、「還是超級難買的，60元便當真的很好吃又便宜」、「我家這邊每天賣光，如果真的要吃要去大間一點的全聯」、「你太晚去了，我們這邊10點半就上架了，基本上12點前就會賣完，很便宜又不錯吃自然有人買」、「全聯便當就是比外面便宜啊！配菜主食都有，小資族一定會買單」。
門市直擊真的不用12點就賣光！店員揭露補貨時間、搶購秘訣
《NOWNEWS》記者也在日前實際前往信義區全聯門市查看，發現才11點30分架上已經沒有半個便當可以購買，包括60元便當、65元棒棒腿便當、95元排骨便當通通都不見蹤影，實際詢問店員，店員透露10時30分就已經上架被買光，晚餐時段大約16時會補貨，但也是17時前後就會賣完，店內的便當每天都不會有留下的情況，顯見全聯便當至今依舊熱銷。
店員也分享，每家門市補便當的時間雖然不一定相同，但是一間店SOP一定都是每天相同，問熟識的店員補貨時間去蹲點一定買得到，不會撲空。如果民眾沒有辦法到門市蹲點，可以使用「小時達外送服務」，不過因為數量有限手腳還是要快。記者也實際查看小時達官網，今天下午4點多，真的可以順利買到60元福利便當，實在相當方便！
全聯便當版圖年銷千萬個還在擴大！哪裡買得到一鍵查詢
根據全聯官方統計，全聯一年賣熱便當可以賣出超過千萬個，以「招牌排骨」、「秘香大雞腿」以及「60元福利雞胸餐盒」是最熱銷的前三名，而且近幾年不只便當業務往中南部門市拓展，日前全聯還攜手台灣高鐵，推出三款聯名便當，「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，價格99元至129元，民眾也可以換換口味嚐鮮看看，價位真的都比外面便當店還更經濟實惠。
有不少人也都不知道到底哪間全聯門市有賣便當，其實可以善用官網上的「門市搜尋」功能，只要點選「熱便當」的選項，民眾可以依照所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，過去中南部地區門市較少有在賣便當，現在已經進駐非常多門市可以買到，想要吃全聯便當的民眾，記得準時在補貨時間前往，一定可以買到。
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有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「有人記得全聯60元的超好吃便當嗎？這幾天突然很想吃，已經跑5天都撲空了，是已經停售了還是怎麼樣？」、「我已經3個禮拜中午都買不到全聯便當，我還問店員是不是不賣便當了？店員說都賣完了.....中午12點去就沒便當」。
門市直擊真的不用12點就賣光！店員揭露補貨時間、搶購秘訣
《NOWNEWS》記者也在日前實際前往信義區全聯門市查看，發現才11點30分架上已經沒有半個便當可以購買，包括60元便當、65元棒棒腿便當、95元排骨便當通通都不見蹤影，實際詢問店員，店員透露10時30分就已經上架被買光，晚餐時段大約16時會補貨，但也是17時前後就會賣完，店內的便當每天都不會有留下的情況，顯見全聯便當至今依舊熱銷。
全聯便當版圖年銷千萬個還在擴大！哪裡買得到一鍵查詢
根據全聯官方統計，全聯一年賣熱便當可以賣出超過千萬個，以「招牌排骨」、「秘香大雞腿」以及「60元福利雞胸餐盒」是最熱銷的前三名，而且近幾年不只便當業務往中南部門市拓展，日前全聯還攜手台灣高鐵，推出三款聯名便當，「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，價格99元至129元，民眾也可以換換口味嚐鮮看看，價位真的都比外面便當店還更經濟實惠。