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全聯便當已經不賣了？撲空5天好傻眼：仍然超夯

「我已經3個禮拜中午都買不到全聯便當，我還問店員是不是不賣便當了？店員說都賣完了.....中午12點去就沒便當」。

▲《NOWNEWS》記者也到門市直擊熱便當架上真的一個都不剩，店員透露10時30分上架不到一小時就已經賣完。（圖/記者張嘉哲攝）

門市直擊真的不用12點就賣光！店員揭露補貨時間、搶購秘訣

發現才11點30分架上已經沒有半個便當可以購買

店員透露10時30分就已經上架被買光，晚餐時段大約16時會補貨，但也是17時前後就會賣完

▲店員向記者分享可以使用「小時達外送服務」，就能夠輕鬆買到全聯便當，連60元的福利餐盒都有哦！（圖/全聯小時達官網）

今天下午4點多，真的可以順利買到60元福利便當，實在相當方便！

全聯便當版圖年銷千萬個還在擴大！哪裡買得到一鍵查詢

全聯一年賣熱便當可以賣出超過千萬個，以「招牌排骨」、「秘香大雞腿」以及「60元福利雞胸餐盒」是最熱銷的前三名