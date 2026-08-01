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▲「白色旋風國產鮮乳陀螺爭霸賽」於展覽期間 8月1日-8月2日連續兩天舉辦，現場對戰組合將採隨機抽籤，增添比賽刺激感。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）

台灣連鎖加盟促進協會於「2026台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」推出「白色旋風國產鮮乳陀螺爭霸賽」，連續兩天於高雄展覽館主舞台區熱血開戰。民眾只要憑購買國產鮮乳滿300元發票即可報名參賽，主辦單位更祭出總價值高達50萬元的戰鬥陀螺獎品。台灣連鎖加盟促進協會表示，「白色旋風國產鮮乳陀螺爭霸賽」於展覽期間8月1日-8月2日連續兩天舉辦，每日上午10時30分至下午4時進行賽事，每天安排128位選手採單淘汰制對戰，兩天共計256位參賽名額，現場對戰組合將採隨機抽籤，增添比賽刺激感。本次比賽報名人數超過1,000人，以抽籤方式決定正式參賽資格；沒有抽中比賽資格的參賽者，展覽現場另開放80個報名名額，同樣須憑購買國產鮮乳滿300元發票即可報名，額滿為止。為吸引更多親子家庭參與，主辦單位準備高規格獎品，成功入選的64位兒童選手，每人即可獲得一顆市價約3,000元的戰鬥陀螺；活動兩天另將抽出115顆戰鬥陀螺，每顆市價約3,000元。賽事並分為混齡組及兒童組，兩組前四名可獲得市價最高2萬2,000元的高階戰鬥陀螺，兩天共送出16顆高階陀螺，整體獎品總值50萬元。台灣連鎖加盟促進協會表示，過去推廣國產鮮乳，多著重於營養價值或餐飲應用，但對親子家庭而言，單向宣導往往難以留下深刻印象。因此，今年特別跳脫傳統推廣模式，以「孩子想玩、家長願意買、全家一起參與」為發想核心，將購買國產鮮乳與熱門親子活動結合，希望透過寓教於樂的方式，讓更多家庭在參與活動的過程中，自然而然支持台灣鮮乳。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，國產鮮乳背後串聯的是台灣酪農、冷鏈物流、食品加工、餐飲品牌及零售通路，是台灣重要的農業供應鏈。協會希望透過連鎖加盟展的平台，結合創意行銷與親子活動，讓推廣國產鮮乳不再只是產品宣傳，而是成為全民都能參與的生活體驗。協會表示，近年持續透過連鎖加盟展推動國產鮮乳創新行銷，從鮮乳料理競賽、調飲甜點競賽，到今年首度推出的「白色旋風國產鮮乳陀螺爭霸賽」，持續結合熱門話題與連鎖通路資源，打造更多元的推廣模式，希望將這股「陀螺旋風」轉化為支持國產鮮乳的「白色旋風」，讓國產鮮乳走進更多家庭，也協助台灣農業創造更大的市場價值。