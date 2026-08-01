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沒什麼好抱怨的，他是一位偉大的裁判，也是這項運動中最優秀的裁判之一，我覺得他應該去美國（執法）。

當你快要完成時，你的主管走過來，用蠟筆開始亂圖，把你一整天的努力抹煞掉，請各位試想一下，那種感覺如何？不好對吧？

你是在創作一門藝術，你在畫一幅畫，你把它畫出來了，你希望它是完美的。但在你快要完成的時候，有人過來把它摧毀了。

因為那是我美麗的畫作，我是『畢卡索』在畫畫！所以因為這樣，我才會有那種反應。但在那之後，我就回家了。

中華職棒台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）前役不滿主審好球帶，賽後更是走回球場，質疑主審站位。今（1）日賽前受訪時，魔鷹雖然每句話都帶著笑容，但隱約能聽出對於主審的不滿與無奈，「沒什麼好抱怨的，他是一位偉大的裁判，我覺得他應該去美國（執法）。」話鋒一轉，魔鷹將棒球比喻為藝術，批評主審破壞了藝術家的努力，「我是畢卡索在畫畫！你們想一下，當你快要完成時，你的主管走過來，用蠟筆開始亂圖，把你一整天的努力抹煞掉，那種感覺如何？」前役9局上，雄鷹洋砲魔鷹在2好2壞的情況下，放掉一顆內角偏低的速球，結果主審江春緯直接拉弓，將魔鷹三振出局。魔鷹完全無法接受，直接與主審爭論好球帶，賽後更是走回球場，批評主審的站位。今日賽前被問到前役的好壞球判決，魔鷹反問記者，「為什麼要問我怎麼看？那你怎麼看？換我問你，你怎麼看？」魔鷹接著帶著笑容暗酸主審江春緯，「這很明顯吧！不過他很棒，他做得很好。在訪談過程中，一度談到江春緯站姿過遠的問題，魔鷹直言，「所以如果是這樣的話，他乾脆可以回家，直接坐在家裡看比賽、在家裡判好壞球就好了。」被問到是否會因為判決，而增加打擊難度，「不會，一點也不，棒球本來就是一個很難的運動，那就是讓它變有趣一點。有趣的意思是，你的好球帶可以變成任何形狀。」魔鷹每句話雖然都帶著笑容，但都隱約能聽出對於主審的不滿與無奈。魔鷹進一步指出，他來台灣已經3年，也只能「既來之則安之」，「我是說，我不指望情況會變好，所以我無論如何都得做好我的工作，事實就是這樣。」不過當記者向魔鷹表示，自己今日的笑容，與前役最後1打席的情緒差異很大時，魔鷹收起笑臉，「好吧！我們坦白說，認真討論吧。」「你各位現在做自己的工作，寫新聞或是其他事情，」魔鷹直言，這不僅是針對他，「對投手來說也是一樣，可能投手對我投非常好，卻因為別人的失誤而輸掉，那一球本來應該是我要贏的，你知道嗎？」魔鷹越講越投入，「所以，棒球的打擊、投球，是一門『藝術』。就會引發一種情緒反應，因為你為此付出了極大的努力！」魔鷹說，當下的情緒，只是一瞬間的事情，「這並不是說我回到家床上還在那邊『噢我的天啊！那個主審…！』不，那只是一瞬間的挫折感。」魔鷹直言，無論當下發生什麼事都過去了，甚至不用等到回家，「我走進休息室之後，可以跟大家笑著互動，你知道嗎？」魔鷹強調，棒球是自己的工作、藝術，「你會想要保護它。而且你必須自己捍衛它，因為沒有其他人會幫你捍衛。」