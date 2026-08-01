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2026年台北羽球公開賽今（1）日進行四強戰賽事，男單首戰由台灣「左手重砲」林俊易出戰韓國22歲新星俞泰彬，激戰兩局之後，他以0：2的局數落敗，未能挺進決賽，儘管未能前進決賽，但打進世界巡迴賽超級300系列賽四強，已經為林俊易賺進4900分，他目前積分為69374，排名第12。由於其他球員沒有比賽，若無意外他下周將超越中國選手的李詩灃70483，升上世界第8，追平生涯最佳。開賽林俊易就打出一波8：1的攻勢，但俞泰彬很快追趕上來，連得6分追到只剩1分差。之後雙方都在有限的分數中拉鋸，俞泰彬一次漂亮的接發後，為自己獲得扣殺機會，追成15：15平手。之後俞泰彬越戰越勇，率先來到局點，也順利拿下，以21：18後來居上先下一城。拿下首局後，俞泰彬氣勢很旺，主導著比賽節奏，林俊易在首局之後失誤率激增，在沒有被壓迫的情況下常常出現出界、搓球不過的情況，也讓對手趁機拉開到11：8領先。在被逼到絕境之下，林俊易反而提升自己的耐心，找到好的出手機會，拉掉到俞泰彬不舒服的出手位置，逼迫對手失誤，連得6分取得18：15領先。但之後他分數也花得快，一次挑戰失敗後連丟3分，又被追平。結果在19：19的情況下，俞泰彬先是幸運落點聽牌，之後又在一次多拍來回中得分，21：19取勝。林俊易本站的表現依舊相當不錯，連克李梓嘉和金廷兩位名將，延續中國公開賽的好狀態。在今年全英賽奪冠之後，他有一段時間起伏較大，在兩岸的這兩場比賽打完後，他狀態似乎有找回來，對於他備戰本月中旬的世錦賽來說是件好事。賽後，林俊易賽後受訪時表示，第一局前面打得不錯，然後到了中後段就被慢慢追近，他坦言「有點不知道怎麼打」，直言自己戰術沒有很明確，讓對方找到機會，有些可惜。剖析比賽技戰術方面，林俊易認為俞泰彬一開始的位置是逆風，所以對方不隨便起球，偏重在前場對攻，而自己網前被抓太多，「沒有配一些有弧度的球，就可能打法就可能比較簡單一點。」林俊易檢討認為自己失誤太多，也大方稱讚今天對方小球放得很好，直言這位小將雖然比賽參加不多，但是對上世界排名前段的球員都有不俗表現，自己前兩次交手都未能攻克，只能下次再來挑戰。評價自己的發揮，林俊易給予不錯的評價，「前面都還不錯啦，但因為自己受傷，然後練習量也沒有到非常好，然後就是可以打到現在我覺得算還不錯，有到80、90分差不多。」本屆世錦賽將於2026年8月17日至23日在印度新德里的Indira Gandhi Arena舉辦，林俊易在稍作休息後也將投入訓練，「回去再檢討一些自己做不好的地方、錯出改進，然後再往世錦賽，看可不可以突破。」