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阿申布倫納發聲！強調不會退出公開股票市場

前OpenAI員工阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）創立的避險基金「情勢感知」（Situational Awareness），今年上半年一度創造439％的報酬，被網友稱為「AI股神」。然而，在7月科技股重挫下，面臨嚴重虧損與保證金追繳危機，也讓AI股神招牌蒙塵。對此，阿申布倫納表示自己會從中吸取必要教訓，承諾基金將持續營運，並說未來不會再向銀行借款加槓桿投資股票。阿申布倫納在2024年成立「情勢感知」基金之前，完全沒有專業的投資經驗，他的投資策略聚焦在有望從AI基礎設施擴建中獲利的企業。投資組合集中於AI生態系中的企業，包括半導體與記憶體晶片製造商、雲端運算服務提供商以及能源電力相關公司。這套策略曾帶來了豐厚的回報，然而，由於重押AI概念股，在近期「情勢感知」基金出現巨額虧損。為了應對嚴重虧損與保證金追繳危機，「情勢感知」基金不得不出脫大筆AI相關公開股票，最終將大部分公開市場股票部位出售給由格里芬（Ken Griffin）領軍的城堡投資（Citadel）。阿申布倫納也向基金投資人發出最新信函說明，稱自己對基金在7月暴跌67％「承擔全部責任」，並稱將會確保「我們從這次經歷中吸取必要教訓」。阿申布倫納強調，基金將持續營運，不會退出公開股票市場。阿申布倫納表示，「過去兩年裡，儘管期間經歷過幾次劇烈回撤，但我們仍取得了出色的業績。然而，我們的基金必須始終保持這樣的結構：即使遭遇虧損，仍有能力重整旗鼓、改日再戰」。阿申布倫納同時承諾，未來將不再向銀行借款加槓桿投資股票。