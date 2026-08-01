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▲崔始源學生時期的照片，讓粉絲驚嘆「小說男主角真的存在」。（圖／翻攝韓網、SUPER JUNIOR臉書）

韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）成員崔始源2005年出道至今，一直是韓娛圈公認的「高富帥」代表，不只擁有183公分高挑身材、立體五官與紳士形象，家世背景更是演藝圈數一數二，可以隨手掏500億韓元（約新台幣11億元）救SJ離開SM娛樂。近日，他的國中時期舊照再度被粉絲翻出，只見身穿制服的始源臉蛋稚嫩，卻已經有著深邃輪廓與高顏值，從國中、高中一路帥到現在，讓大批粉絲笑喊：「真正的Super少年」、「根本校草等級」、「從小就是人生勝利組！」始源2002年在首爾街頭被SM娛樂星探發掘，成為旗下練習生，歷經約3年培訓後，於2005年11月6日以SUPER JUNIOR成員身分正式出道。當年還是學生的他，就因出眾外型受到關注，如今曝光的國中照片更證明完全沒有長歪，不論是清秀五官、深邃雙眼，還是自帶明星氣場，都與現在幾乎如出一轍，讓粉絲直呼：「天然帥哥認證」、「真正從小帥到大」、「有錢又有顏值還努力」、「小說男主角真的存在」、「根本是Super少年」。除了顏值，始源的家世背景多年來也是韓國演藝圈熱門話題，他的父親被外界指出是韓國大型幼兒用品企業CEO，同時也是大學教授；母親則曾擔任外交官，並掌握世界知名內衣品牌在韓國的代理權，因此他一直被封為演藝圈代表性的「富二代」。不過，始源對此始終相當低調，過去曾表示：「我的人生和父母是兩回事。」希望大家關注的是自己的努力，而不是家庭背景。即使出身優渥，始源仍選擇一步一步完成偶像夢想，20多年來始終和SUPER JUNIOR一起打拚，對團體的感情更是眾所皆知。隊長利特就曾分享，有一次團體討論續約與未來發展時，始源突然霸氣說出：「哥，我弄個500億嗎？」意思是願意籌措約500億韓元（約新台幣11億元），帶著SUPER JUNIOR離開SM娛樂、自立門戶，豪氣發言當場震驚所有成員，讓粉絲再次見識到他「現實版財閥」的實力。