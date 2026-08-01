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總統賴清德昨（31）日接見美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪團時表示，期待台美攜手合作，打造安全可信賴的非紅供應鏈；主席金映玉則強調，時間緊迫，完善的無人載具條例必須盡早通過。對此，台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致指出，訪團值此關鍵時刻訪台，美方以行動展現對台灣「以實力帶來和平」的高度認同，並肯定台灣國防發展的方向，相信台美的夥伴關係也能帶動印太區域盟友共同強化安全韌性。針對美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪團來台一事，吳瑟致分析，第一，台美間的安全意識有一定程度的共識。從賴清德和金映玉的談話中，可以看出一致的方向，無論是台美安全戰略夥伴關係，或是在安全、經濟、科技等方面來看，雙方都展現「民主陣營共同維護」、「全面性夥伴關係」的概念；同時，在這樣的共同利益上，面對中國近期持續升高的軍事壓力、灰色地帶襲擾以及威權擴張，更可以清楚地看見雙方共同面對的挑戰來自何方，因此對台美間或是周邊國家來說，都更意識到必須強化合作，才能面對這個挑戰。第二，美方認同「以實力維護和平」的方向。吳瑟致指出，賴清德30日接見由美國「印太安全研究所」主席薛瑞福率領的訪團，昨則與美聯邦眾議院訪團見面，會中訪團成員多次提及「以實力維護和平」的核心理念，與總統強調的「和平靠實力」觀點不謀而合；他認為，從美方態度來看，賴清德宣示提高國防預算比例、推出國防特別預算，以及現在正在立法院審議的無人載具特別條例等，這個方向美方是高度認同，尤其無人載具不只是安全問題，也涉及產業發展，從訪團多次呼籲台灣立法院應盡速通過無人載具特別條例，可以看出美方對台灣國防改革發展的肯定。第三，除了安全，在經濟與科技方面，賴清德提出的非紅供應鏈，以及美議員強調「供應鏈韌性」相互呼應。吳瑟致說，台灣具備半導體、資通訊以及精密製造優勢，加上台積電赴美投資，使台美更加深化供應鏈連結，並建構出可信賴的合作關係，這樣的合作關係，也建構在民主陣營當中，而且是越來越緊密的。此外，吳瑟致說，金映玉特別強調會盡速交付對台軍售項目，這顯然也是為台灣注入一劑強心針，相信未來台美在安全、科技、人文、供應鏈等面向都可以持續深化合作，進而帶動區域盟友如日韓等民主國家，共同強化安全韌性，相信這對印太情勢長期發展會帶來一定程度的正面意涵。