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▲「Lotus 泰饗蓮花餐廳」招牌菜包含檸檬魚、月亮蝦餅、金錢蝦餅等。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

▲「遠東Cafe自助餐廳」每週一至週四午餐及晚餐時段，推出4位成人同行即享1人免費。（圖／台北遠東香格里拉臉書）

▲台北Ｗ飯店也有父親節活動，於紫艷中餐廳用餐，每桌贈送「魚子蜆精凍」。（圖／台北W飯店提供）

▲「文華Café」推出父親節限定全自助午間饗宴，可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排等菜色。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲SMILE ONE精緻涮涮鍋則推出「豪鮮爸氣海陸分享餐」，平日享88折優惠；假日點選分享餐更享活體波士頓龍蝦買一送一。（圖／高雄福華飯店提供）

以豐盛餐檯款待喜愛多元料理的家庭。原價每人2880元+ 10%；父親本人用餐享8折優惠價：2304元 + 10%。



📍高雄萬豪「豪享自助餐廳」：



高雄萬豪酒店宣布「爸氣十足」餐飲系列活動，7月25日開跑，集結館內五大人氣餐廳推出限定優惠，其中的「豪享自助餐廳」於8月8日及8月9日，凡4位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費半價優惠；6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費免費優惠(另收取原價一成服務費)，爐烤牛排、松葉蟹腳等通通都可吃到飽。「豪享自助餐廳」餐價假日午餐1280元+10%、假日晚餐1380元+10%，即等於最高現賺1380元。



📍TGI FRIDAYS：



TGI FRIDAYS規劃雙人套餐1980元、 四人套餐3880元！集結雙醬炭烤豬肋排、牛排， 以及培根粉紅醬筆管麵、南洋鮮蝦義大利麵等人氣料理， 從雙人約會到全家聚餐皆有豐富選擇。



四人套餐更加入經典「 星期五三式組合」與巨型甜點「星期五巨無霸」，近期推出的人氣新品「沾醬迷你起司漢堡桶」 也首次加入父親節套餐升級方案。活動期間點購套餐加價 199 元，即可將原開胃菜升級為迷你起司漢堡桶， 一次享有四顆迷你起司漢堡、薯條、脆餅及一款自選沾醬。



📍Texas Roadhouse：



Texas Roadhouse推出雙人套餐2400元、四人套餐4480元， 以手工鮮切牛排與冠軍豬肋排兩大招牌坐鎮，雙人套餐可享12盎司 肋眼牛排，或一次集結火烤德州牛排與冠軍豬肋排； 四人套餐還有厚切無骨豬排及整份冠軍豬肋排等選擇， 另有嫩煎鱸魚搭配香料烤蝦飯。



另推出加價199元可將 8盎司火烤德州牛排升級為11盎司，加價299元則可將12盎司 肋眼牛排升級至16盎司。



▲Texas Roadhouse今年父親節推出雙人套餐2400元、四人套餐4480元，以手工鮮切牛排與冠軍豬肋排兩大招牌坐鎮。（圖／開展餐飲提供） ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

迎接父親節，全台飯店與餐廳都推出各式優惠。像是高雄萬豪酒店的buffet推出6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費（需收原餐價服務費）；而高雄福華飯店的buffet則推出8人同行額外送爸爸一尾龍蝦；板橋凱撒大飯店的泰國菜吃到飽，更是4人同行就優惠爸爸只要88元。《NOWNEWS》整理全台飯店、餐廳針對父親節推出之優惠活動一次看。板橋凱撒大飯店的「Lotus泰饗蓮花餐廳」主打半自助式吃到飽型態，即日起至8月13日推出「88同行歡聚」優惠，與爸爸兩人同行即享88折，板橋凱撒大飯店「Lotus 泰饗蓮花餐廳」以泰式料理為核心，供應泰國、馬來西亞、印度、越南等四國料理，以Semi-Buffet+點菜吃到飽型態、平日用餐980元+10%、假日1180元+10%，招牌菜包含月亮蝦餅、檸檬魚、魚露焦糖燉肉、薑黃醬烤鱸魚、馬來咖哩叻沙鮮蝦湯麵、越南牛肉湯麵等。台北遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Café」即日起至8月27日推出平日限定優惠，凡週一至週四午、晚餐時段四位成人同行，即享一人免費禮遇。8月8日父親節當天，主廚更加碼獻上多道限定美饌，鐵板區端出香氣四溢的「黑胡椒牛小排」及鮮嫩彈牙的「蒜蓉奶油蝦」，麵點區則推出暖心滿足的「特製叉燒豚骨拉麵」。此外，饕客還可品嚐香酥可口的「黑金脆皮豬」、南洋風味濃郁的「椰香魷魚咖哩」等環球特色料理。午、晚餐每位1680元+10%起，輪替菜色依現場供應為準。自 8 月 1 日起推出馬祖空運直送的「馬祖白酒淡菜」，並可搭配誠品酒窖人氣金星啤酒。： 8 月 8 日推出「海潮之味｜帝王蟹品賞饗宴」，以多重法式料理手法展現帝王蟹的鮮甜與質地。台北W飯店（W Taipei）8月7日晚間餐期及8月8日全天，於現代法式餐廳 「Seasons by olivier e. 」用餐，每桌將獻上主廚手工製作「季節水果白蘭地堅果塔」。而於坐擁高空美景的「紫艷中餐廳」用餐，則每桌贈送「魚子蜆精凍」，嚴選新鮮蛤蠣及蜆以細火熬煮濃縮為高湯後製成晶瑩凍體，另點綴魚子與枸杞，入口鮮美甘醇，兼具清爽滋補與雅緻風味。「文華Café」將於8月7日至9日，精心推出父親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦佐蒜蓉粉絲」乙份。餐價為每位3380元+10%。高雄福華飯店5樓「的麗香苑自助餐廳」推出親子同樂優惠，平日用餐享7歲以下孩童免費；父親節期間（8月7日晚餐~8月9日午晚餐）餐價每位1088元，8人以上用餐加贈清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一尾，16人贈送兩尾，另消費滿6000元以上加贈香檳2杯（贈完為止）。位於30樓的「SMILE ONE精緻涮涮鍋」則推出「豪鮮爸氣海陸分享餐」，平日享88折優惠；假日點選分享餐更享活體波士頓龍蝦買一送一優惠（原價1780元/隻），或可享活體波士頓龍蝦加購價888元。高雄洲際酒店宣布，「SEEDS大地義式餐廳」8月8日至9日午、晚餐時段，因應父親節而推出龍蝦與日本和牛海陸自助盛宴，