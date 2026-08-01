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▲SION（是溫）打頭陣為為味全龍開球。（圖／記者陳云茹攝,2026.8.1）

▲SAKUYA（咲哉）開球。（圖／記者陳云茹攝,2026.8.1）

▲NCT WISH今日大巨蛋登場就引爆現場粉絲「西珍妮」尖叫聲。（圖／記者陳云茹攝,2026.8.1）

中華職棒味全龍今（1）日在臺北大巨蛋續戰中信兄弟，本週龍隊舉辦「新光亞洲音樂祭」主題日。繼昨日邀請韓國女團Apink後，今日賽前由韓國人氣男團NCT WISH開球，SION（是溫）、RIKU（陸）、YUSHI（勇志）、JAEHEE（栽禧）、RYO（遼）、SAKUYA（咲哉）輪番投出好球，SION也在台上劇透：「賽後演出將重新翻唱前輩SUPER JUNIOR的歌曲」，引起現場不少粉絲歡呼尖叫。NCT WISH今日一在大巨蛋登場就引爆現場粉絲「西珍妮」尖叫聲，NCT WISH成員透露賽前由李超等牛棚投手們指導開球，成員SAKUYA表示第一次開球非常緊張，但感謝球團邀請讓他們能到現場演出。成員SION則劇透賽後演出會翻唱前輩SUPER JUNIOR的歌曲，並且在開球前六人和球隊MC小螞蟻一起帶領大巨蛋粉絲進行味全龍今年廣受討論的「4個嘿」應援。