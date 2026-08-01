我是廣告 請繼續往下閱讀

有人10分鐘就能快速通過6場來獲得9600的經驗值（每場1600），甚至還延伸出有人已經開廣藉此來牟利。

▲有玩家使用月妙組隊任務的捷徑特殊方法洗經驗值，目前已經有多人投訴官方，遊戲官方也已經出手調查。（圖/Threads）

目前已確認到組隊任務「月妙的年糕」有異常使用的狀況，營運團隊已在進行相關狀況的調查。

請玩家勿使用異常方式進行遊戲，感謝各位玩家的理解與配合。

《新楓之谷經典版》日前正式開服，玩家人數爆棚、社群話題也是超級高，其中在11等開始就能打的「月妙組隊任務」日前被玩家發現有捷徑，可以一次速刷好幾場，經驗值1600狂拿。不過，遊戲橘子官方也立刻發現問題後，今天正式發出公告表示，目前已經確認「月妙的年糕」有異常使用情況，營運團隊已進行相關狀況的調查。堪稱是玩家前期非常好衝等的「月妙組隊任務」，近日有玩家在社群分享，可以利用特殊的方法來洗月妙組隊任務的經驗值，不少玩家認為這種投機取巧的做法相當不佳，破壞遊戲生態平衡，紛紛向遊戲官方反應。遊戲官方也在確認事實之後，已經在官方發出公告表示，《新楓之谷：經典版》營運團隊強調，為避免影響遊戲公平性及玩家權益，目前相關任務項目已經在調整，提醒玩家不要存僥倖心態，否則最後遭到遊戲方懲處得不償失。