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▲星宇航空即將開賣第二個歐洲航點「巴塞隆納」。（圖／星宇航空提供）

星宇藝術機執飛布拉格航線 10月增班每週4班

星宇航空首條歐洲航線「台北-布拉格」今（1）日啟航，正式插旗歐洲！配合蔡依林擔任航線大使，候機室除了充滿布拉格廣場元素，更設置蔡依林拍照區，星宇航空首班「台北-布拉格」航班更是由董事長張國煒執飛。星宇航空翟健華執行長表示，布拉格不僅是星宇航空第一個歐洲航點，更是全球航網布局的重要里程碑。隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，直飛航線的開通將進一步串聯商務與旅遊需求，提供旅客更便利且舒適的飛行選擇。翟健華透露，星宇航空也即將開賣第二個歐洲航點「巴塞隆納」，成為首家直飛西班牙的台灣航空，持續拓展歐洲航網版圖，敬請大家期待。捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）表示，很高興見證星宇航空開航布拉格，這不僅是台灣與捷克航空運輸發展的重要里程碑，更象徵雙方交流的新契機。期待透過星宇航空直飛航線，吸引更多台灣旅客親身走訪捷克，感受布拉格豐富的歷史文化與人文魅力，同時也促進兩地在觀光、經貿、教育及文化等領域的合作，進一步增進捷克與台灣人民之間的認識。星宇表示，從台灣出發的星宇航空航班將添加中油公司供應的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF），自布拉格機場起飛航班，將配合歐盟「ReFuelEU Aviation」政策添加2%之永續航空燃油，攜手台灣在地能源夥伴及國際永續政策，共同建構雙向低碳航空供應鏈，實現往返航程皆採用低碳燃料的永續飛行實踐。星宇說明，積極朝2050年淨零碳排目標邁進，展現星宇航空響應全球減碳趨勢、推動永續航空發展決心。為了歡慶布拉格航線開航，星宇航空提到，為首航班旅客製限量蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片，旅客可以利用手機掃描其中的NFC晶片，播放《布拉格廣場》新版MV，另外贈送PEANUTS ×STARLUX飛行飄帶，更攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包，包含全球上網專家DJB歐洲七天吃到飽eSIM、捷克知名天然有機香氛保養品牌菠丹妮肥皂及唇油、捷克國民飲料Kofola經典飲品及旅行套組。另外凡搭乘星宇航空8月1日至8月29日台北出發至布拉格的頭等及商務艙旅客，即可獲得「LA MER海洋拉娜海洋拉娜奢享旅行組」。星宇航空台北-布拉格航線開航初期每週三班飛航，並計劃於10月1日起增班為每週四班，將開始由STARLUX AIRSORAYAMA藝術機執飛，提供包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項藝術機主題備品。隨著布拉格正式加入星宇航空全球航網，星宇航空說明，第二個歐洲航點-巴塞隆納將於近期開賣，星宇航空將持續拓展歐洲布局，串聯更多世界城市。除了首航活動外，興宇航空說，此次開航特別與台灣觀光署合作，邀請曾經三振大谷翔平的捷克傳奇工程師球星翁德熱·薩多里亞（Ondřej Satoria），搭乘布拉格出發首航班來台展開9天8夜深度旅遊。