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▲海洋委員會主任委員管碧玲(前排中)頒獎表揚獲獎人員。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會在7月31日下午，於高雄亞灣新創園，舉辦114年度補助大專生專題研究優良案件頒獎表揚儀式，期推動各類海洋議題，展現青年海洋科研素養教育能量，以及跨域研究成果。行政院海洋委員會114年度補助大專生專題研究優良案件頒獎表揚儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，有受獎的研究成果優良的5組學生與指導教授與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會為鼓勵大專生熱愛海洋，讓海洋真正成為生活的一部分，期大專校院學生運用科學研究，發現並解決海洋問題，展現不同世代守護海洋的力量，乃舉辦補助大專生專題研究優良案件徵件活動。此次獲獎的大專學生及研究主題為，台灣海洋大學蕭采宣，研究主題為「電」擊海洋微型塑膠污染，電混凝對微型塑膠之去除效率及實場驗證、中山大學黃子芩，研究主題為分析台灣東南海域(綠島蘭嶼段)25年船測ADCP資料探討ENSO對黑潮流場的影響、高雄科技大學沈昀佑，研究主題為離岸風電機體基座之金屬抗腐蝕研究、澎湖科技大學陳韋親，研究主題為澎湖鎮海灣海草床之單脈二藥草脈衝聲學特性研究、台灣師範大學車晴恩，研究主題為全球暖化對西北太平洋生態環境之影響。管碧玲在114年度補助大專生專題研究優良案件頒獎表揚儀式中，頒發獎狀給5位獲獎學生，並頒發獎座給其指導教授，以肯定受獎師生共同投入海洋研究的努力與肯定，讓海洋研究持續向下扎根，海洋委員會期盼未來有更多青年加入愛海、知海及護海的行列，共同為我國海洋的永續發展注入新活力。管碧玲指出，此次頒獎表揚的5件優良研究主題，涵蓋海洋微型塑膠污染防治、黑潮流場變化、離岸風電設施抗腐蝕、海草床聲學特性研究，以及全球暖化對西北太平洋生態環境的影響，兼具海洋科學、環境保育、能源科技及氣候變遷等面向，各項研究透過資料分析、實驗研究及實地觀測等方式，深化對海洋議題的理解，展現青年學子關注海洋議題，並運用跨域知識進行研究的多元成果。管碧玲並指出，海洋人才培育是一項長期工作，需要不同專業領域的青年共同參與，更需要結合研究資源、師生指導與跨域合作，才能持續累積成果，感謝所有參與計畫的學生及指導教授對海洋研究的投入，並向此次獲獎師生表達祝賀，期盼研究經驗成為青年持續學習、投入海洋領域的起點，未來，海洋委員會將持續提供研究資源與交流平台，鼓勵青年保持對海洋的好奇與熱情，讓海洋研究向下扎根，為我國海洋治理及永續發展注入新活力。