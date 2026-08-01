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6年間5G用戶數翻漲94倍！與4G用戶差距大幅縮小

▲全台 5G 總用戶數已正式突破 1,240 萬。（示意圖/NOWnews攝影中心）

三大電信5G排行鬆動！遠傳逆勢崛起

▲台灣三大電信當中，中華電信持續領跑，擁有1129萬用戶。（圖／NOWnews資料照片）

5G網路跟4G到底差在哪？升級有感關鍵曝光

▲5G缺點是基地台訊號覆蓋範圍縮小，基地台的間隔必須要更加緊密在最密集的城市地區建置基地台。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台灣 5G 服務自 2020 年正式開台至今已邁入第 6 個年頭。根據國家通訊傳播委員會（NCC）公布的最新官方統計數據，截至 2026 年 6 月 30 日止，；與此同時，。按照目前趨勢推估，最快在 2026 年底前，，迎來 4G 與 5G 歷史性的「黃金交叉」時刻。台灣行動通訊市場經過 6 年多來的建設與普及，用戶結構已出現顯著翻轉。回顧 2020 年 5G 開台首月，全台 5G 用戶數僅有 13 萬人願意第一波嘗試升級。如今過去 6 年，台灣5G用戶規模已經成長了 94 倍。隨著升級 5G 的用戶持續成長，目前 4G 與 5G 用戶數之間的差距已由過去的天壤之別，大幅縮小至僅剩約 358 萬人，顯示消費者對於高寬頻通訊的需求已成為主流。若拉長至總用戶數觀察，三大電信的整體排名依然維持傳統格局，中華電信持續領跑，仍有1129萬用戶，台灣大哥大總用戶數約894萬，佔據亞軍地位。第三名的遠傳電信也有約814萬用戶。但若以三大電信的5G用戶數來看，則排行出現了變化，中華電信以約489萬居冠，但亞軍則由遠傳電信以約381萬用戶排第二，台灣大哥大則有約370萬5G用戶排在第三，遠傳電信已經拉開跟台灣大哥大的差距。台灣還有約1600萬4G用戶，許多人也不太理解究竟升級5G的誘因在哪裡？對此，國家實驗研究曾解釋， 4G(第四代行動通訊技術)的每秒網速是 0.1Gbit/s，最低延遲時間為 30~70ms；5G最高每秒網速是 10 Gbit/s，最低延遲時間為低於 1ms，以網速來看 5G 比 4G 快了 100 倍。再以延遲時間來分析，人眼看到畫面傳輸至大腦所需時間為 21ms~26ms，而 5G 延遲時間卻低於 1ms，相較於 4G 系統的平均延遲時間 50ms，縮短了將近 50 倍，5G 是可以完美做到低延遲性以及高穩定性的效果。撇除網路速度，5G連帶的缺點是基地台訊號覆蓋範圍縮小，基地台的間隔必須要更加緊密在最密集的城市地區建置基地台，5G 需要使用到 8 台，4G 則是 3 台，這意味著無線營運商必須安裝比支援 4G 網路更多的 5G 基地台，營運成本勢必會高出許多。