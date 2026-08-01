我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣28日遭遇強烈地震襲擊，已造成至少36人死亡，多處房屋不幸倒塌。5名在八代市從事農業工作的越南籍年輕男女，在強震發生後不顧自身安危，與當地居民攜手合作，成功從倒塌的民宅瓦礫堆中救出一名90多歲的獨居老婦人，勇敢善舉感動無數日本民眾。綜合日媒報導，這5名越南籍男女年齡介於20 至30多歲之間，是以「特定技能」居留資格赴日，已在八代市生活1至4年不等，平時在當地的花椰菜農場工作。地震發生當時，這5人剛結束清晨的早班工作，正在家中休息。突然其來的猛烈搖晃後，他們往窗外一看，驚覺鄰居房屋已倒塌大半。5人衝出屋外時，遇到鄰居老婦的女兒焦急求救說「奶奶還在裡面！」5人立即趕去幫忙，隨後附近鄰居也紛紛前來支援。大家拿鋸子切斷阻擋的木材，一邊清理碎石，一邊向受困老婦喊話安撫，歷經約30分鐘的緊張搜救，終於合力將受困老婦抱出瓦礫堆。救出老婦後，越南青年們仍不斷在旁緊握她的手，溫柔鼓勵「加油！加油！」雖然老婦不幸腿部骨折受重傷，所幸意識保持清醒。其中一位參與救人的25歲越南青年黎輝俊（Le Huy Tuan，音譯）表示，「每天出門工作時，奶奶總是對我們非常親切，。看到她平安無事，真的太好了！」目擊救援過程的鄰居也感動地指出，當他趕到現場時，正好目睹老婦被眾人拉出的一幕，「多虧這5名年輕人行動迅速，才能及時挽救這條寶貴生命」。