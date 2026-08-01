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電視畫面上，大家看到的那個九宮格框框，它也不是100%精準的，其實都很難去評論到底準不準。

現在只要主審喊好球，大家都拼命回頭往裡面看，看到底是不是好球，我覺得有點失控了。

我認為在引進完整的 ABS之前，你對這些資訊必須保持保留態度。

有中職其他捕手私下透露，不同球場的TrackMan顯示的結果不同，若明年ABS要上路，聯盟必須要想辦法改善TrackMan因球場而異的問題。

中華職棒台鋼雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）昨（31）日面對富邦悍將，主投5局失4分，最終無關勝敗，不過他在2局下不滿主審好球帶，口中唸唸有詞，引起不小的火花。艾速特今（1）日賽前受訪時坦言，主審有些判決真的漏掉了，讓他有點沮喪。對於明年中職即將啟用ABS電子好球帶，艾速特雖然支持，但仍有所保留，他直言，目前的Trackman系統準確度不是100%，就連電視轉播提供的都不一定是正確的，「所以在聯盟引進那些技術之前，不能真的完全去相信電視上看到的 TrackMan畫面。」前役面對悍將打線，艾速特主投5局失4分，其中2分責失分，僅被敲出2支安打，另外送出6次三振、4次四壞球保送。前役2局下更是不滿主審好壞球判決，口中唸唸有詞。艾速特今日受訪時坦言，艾速特坦言，「對雙方球隊來說，（主審）有些判決確實漏掉了。這會陷入壞球數不利的局面，也會增加用球數，那時候我確實有點沮喪。」中職目前已在二軍測試Trackman系統，預計明年啟用ABS電子好球帶，近期不少教練、球員也都贊成，盼能減少不必要的爭吵。不過艾速特認為，「」艾速特直言，雖然官方說會根據打者的身高去調整好球帶，「但是網站上打者身高，也有可能是虛報，誰知道呢？」此外，艾速特也說，美國、韓國都不是使用Track Man系統，「所以在聯盟引進那些技術之前，不能真的完全去相信電視上看到的 TrackMan畫面。」不過艾速特也說，「但是考慮到這個工具，現在是我們聯盟唯一有在使用的，所以大家也只能相信。」艾速特透露，各隊目前都有配置TrackMan系統，「但你知道嗎？這並不會改變主審的判決，他判好球就是好球，他判壞球就是壞球，你也不能去跟他爭論什麼。」艾速特指出，大家現在都很信任TrackMan的數據，「他希望當然是正確的數據，但是沒有人真的能夠確保是真的。」艾速特的這番話，頗有替裁判緩頰的意外，他也不諱言，「」艾速特直言，現在的好壞球完全是靠主審判決，「沒有ABS，沒有挑戰機制。就像球員一樣，裁判也不是完美的，球員也不完美，有些日子表現好，有些日子比較差。我不是在怪他投了4次保送，我覺得我還是投了不少好球。」對於中職未來啟用ABS系統，艾速特正面看待，「我覺得這就是棒球未來的趨勢，運用更多科技。完整的ABS，或是挑戰系統，你看這確實有效，它加快了比賽節奏。我很喜歡，我在3A時就很喜歡這個系統。」對於TrackMan系統是否準確，並非只有艾速特提出質疑，