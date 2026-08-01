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日本人氣演員萩原利久今（1）日為亞洲巡迴粉絲見面會台北站抵達台灣，繼去年9月舉辦寫真書手渡會後，相隔不到1年再度訪台，讓他直呼又驚又喜，不僅一下飛機就先喝到心心念念的珍珠奶茶，還點名最想再吃小籠包，更笑說自己一直惦記著台灣美食。不過他透露，早就知道台灣早餐的豆漿、燒餅油條很有名，卻因為起不來、又怕排隊太久，內心掙扎許久後決定放棄。繼去年9月來台灣舉辦寫真輯來台舉辦手渡會之後，萩原利久開心表示沒想到這麼快就有機會二度來台，很感激有這樣的機會。一下飛機他就喝到心心念念的珍珠奶茶，另外上次吃過的小籠包也讓他期待不已，「我本來就喜歡吃饅頭、肉包，所以一直忘不掉小籠包」。萩原利久知道台灣早餐的豆漿燒餅油條很有名，但他對早起感到艱辛、又不習慣排很久的隊，即使很想嘗試但又不免感到猶豫，內心很掙扎。而喜歡吃蕃茄的他，聽說台灣有蕃茄沾醬油的吃法也很好奇，迫不及待想試試看。從童星起家的萩原利久，演戲對他不是問題，但舉辦粉絲見面會對他而言卻是今年才開始的新挑戰，他不好意思的說：「我對見面會這樣類型的活動還有很多不熟悉的地方，但我會努力，希望可以滿足粉絲們的期望。」萩原利久因為與八木勇征雙主演《美麗的他》使得知名度急速上升，2人也成為要好的朋友，經常相約出遊，而歌手出道的八木勇征有多次來台舉辦見面會的經驗，那麼剛開始挑戰見面會的萩原利久，是否有向好友討教辦見面會的訣竅？萩原利久聞言懊惱說：「早知道就先問他了！」對於明天的2場粉絲見面會，萩原利久希望能在其中將最真實的自己展現給大家，讓這2場活動成為最像他自己的粉絲見面會。先前已經在日本及韓國舉辦過數場見面會，萩原利久深刻感受到不同地方粉絲帶來的不同能量，所以他也希望可以回饋粉絲，讓所有人都能在見面會玩得很開心。