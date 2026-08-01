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「兩屆NBA灌籃王」拉文（Zach LaVine）今（1）日震撼降臨台灣，受邀出席「2026 桃園珍珠海岸國際音樂節」擔任灌籃大賽重磅嘉賓。在活動正式開打前，拉文親切地展現現學現賣的中文，高呼「你好」向現場熱情球迷打招呼。在「快問快答」環節中，拉文透露心中最愛的隊友就是「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），而他心中的GOAT毫無疑問地選了喬丹（Michael Jordan），他還笑著補充：「第二名是柯比（Kobe Bryant）」。拉文一登場即展現超高人氣，對於首次造訪台灣顯得相當興奮。在快問快答挑戰中，主持人問及昨日品嚐台灣美食的體驗，在「龍鬚糖」與「Oreo雞蛋糕」之間，拉文毫不猶豫選擇了「Oreo雞蛋糕」。當被問及在熱門電玩《NBA 2K》中的評分應該是多少時，拉文展現自信笑答：「我覺得應該要是95分。」而在被問到「在球員頭上隔扣」跟「照顧小孩」哪一個比較難時，身為三位孩子父親的拉文忍不住苦笑坦承：「天啊，照顧我的三個小孩絕對比在別人頭上灌籃難太多了。」作為NBA超級巨星，自然逃不過歷史最佳球員（GOAT）是誰的問題。拉文說毫無疑問是喬丹（Michael Jordan），之後又補充笑說第二名是柯比（Kobe Bryant）。至於生涯合作過的無數隊友中最愛誰？拉文思考許久後給出答案：「我待過很多隊、有過太多好隊友了，真的很難選……但如果要選一個，大概是賈奈特（Kevin Garnett）吧。」此外，拉文也透露了自己的賽前小迷信就是「一定要睡個午覺」。在絕殺比賽的最後3秒執行最後一擊，比起後撤步三分球，他還是更偏好展現本領、直接切入用「飛天爆扣」絕殺比賽。拉文親切又接地氣的回答讓現場球迷笑聲不斷，隨後他也在桃園珍珠海岸音樂節的灌籃大賽中秀了一手，讓早早來現場等待的球迷值回票價。