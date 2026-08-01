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國民黨團到場聲援

被害家屬下跪盼政府聽到訴求

毒駕罰則加重三讀通過

根據交通部統計2026年1月至5月因交通事故死亡者有1122人，但其中因毒駕造成死亡的有17人，扣除1至4月的9人，等於光5月單月就有8人死於毒駕。今（1）日中華人權協會、中華民國生命權平等協會號召民眾上凱道，爭取司法正義、拒絕毒酒駕，喊話社會能挺警察、聲援被害者家屬替公平正義發聲。活動最後，被害者家屬更集體下跪，盼活動訴求能被政府聽見。上週才到凱道捍衛食安的國民黨立院黨團，今也特別到場力挺，出席立委包含李彥秀、王鴻薇、翁曉玲、林德福、洪孟楷、葉元之等人。立委洪孟楷表示，執政黨要汗顏，為什麼人民要食安、治安變成卑微奢求。翁曉玲則說，站出來的都是台灣的良心、正義，身為司法法制委員會召委，一心只想改變司法制度，因為台灣的司法真的病了，希望讓人民信任司法。活動最後，6名被害者家屬包含現場所長劉宗鑫案、陸正案、蘇建和案、師鐸獎女師案、高雄及新北滅門血案，在台上集體下跪，強調這是跪給老天爺看，跪給全世界看，要他們知道，我們臺灣被害人的人權現在已經受到嚴重的侵害，向總統府以及法院發出最沉重以及最卑微的訴求。避免毒駕再侵害民眾的生命，立法院在7月28日三讀修正通過道路交通管理處罰條例，毒駕致人重傷或死亡者，終身不得再考照。內政部強調，將全力配合交通部儘速完成相關配套，落實修正內容，因為杜絕毒駕、守護用路安全是社會共同目標。