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韓國人氣女團Red Velvet成員Wendy瘦成皮包骨，她近日登上「2026泥漿節K-POP SUPER LIVE」舞台，比起舞台表現，她被粉絲發現瘦到鎖骨、肩膀骨架超明顯，整個人消瘦超級多，擔心偶像為了上鏡漂亮，已經減肥減到心理出問題，紛紛喊話經紀公司照顧好藝人的健康。Wendy活動當天穿著清涼掛脖夏日造型，大方露出手臂與雙腿，然而她的手臂卻纖細到只剩下骨頭，鎖骨、直角肩更是超級明顯，不僅如此，臉頰也消瘦到剩下三角形，現場畫面曝光後，瞬間掀起許多網友討論。事實上，Wendy最近在社群分享照片時，就有許多粉絲發現她比起過往消瘦許多，隨著舞台影片瘋傳，「原本以為只是拍照角度，看到影片更驚人」、「拜託好好照顧身體」、「希望只是回歸前的體態管理」、「這是得了厭食症嗎？」、「感覺為了減肥心理出問題了。」儘管外界擔憂不斷，Wendy在舞台上依舊展現穩定唱功與活力，目前Red Velvet正為回歸做最後準備，預計將於8月3日推出夏日迷你專輯《Velvet Summer》。截至目前，官方尚未針對Wendy健康狀況作出說明。