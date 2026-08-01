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重返白宮吸金破8億美元 科技巨頭紛紛買單

白宮發言人回應：川普絕不可能被買通

《華爾街日報》報導指出，美國總統川普（Donald Trump）正以極其罕見且「親力親為」的方式主導募款活動。川普不僅親自指揮數百萬美元的籌款計畫，更不斷施壓各大企業高層，要求提供金額愈發龐大的政治捐款。《華爾街日報》以「『老闆想要這筆錢』：一窺川普史無前例的募款活動內幕」報導，引述知情人士透露，川普經常直接從白宮打電話給他的首席募款幕僚奧魯克（Meredith O'Rourke），詳細盤點哪些企業巨頭已經掏錢、哪些人尚未買單。據悉，川普頻繁要求奧魯克調高向贊助者索取的金額，部分企業甚至被開口索要高達5000萬美元的巨額捐款。奧魯克在向潛在捐款者招攬時，亦不避諱直接打出總統招牌。她常在電話中表示，「這對總統來說非常重要，是他要我打給你要求這筆捐款的」。或者直接稱呼川普為「老闆」，對企業高層直言「老闆想要這筆錢」。《華爾街日報》統計，自川普重返白宮以來，已累計籌得超過8億美元的資金。這些金流被廣泛挹注於各式項目，包括計畫中的川普總統圖書館、白宮新宴會廳建設、親川普的政治行動委員會（PAC），以及美國建國250周年的相關慶祝活動。報導更揭露，許多受邀參加白宮獨家晚宴或活動的富豪與企業高層，原本以為是去接受感謝，沒想到卻迎來二次索款。一位高管透露，自己在參加完一場表彰其先前數百萬美元捐款的晚宴後僅過幾天，竟又被要求再捐出1000萬美元。多名企業執行長與董事會成員向媒體坦言，他們深信巨額捐款能換取更高的「層峰接近權」。若企業面臨聯邦政府相關的政策糾紛並傳至川普耳中，總統往往會先過問該公司「到底捐了多少錢」。某上市公司董事長直言，商界心知肚明，企業是否掏錢捐款，決定了自己是會被「列在白名單上，還是直接從名單中被劃掉」。華爾街分析師勒文（Blair Levin）表示，企業之間已把捐錢給川普陣營戲稱為「川普交易稅」。針對《華爾街日報》的爆料，川普與奧魯克的發言人阿爾瓦雷斯（Danielle Alvarez）回應說，川普是「現代政治史上最成功的募款者」，但阿爾瓦雷斯強調，「有一件事永遠不會改變，那就是川普總統絕不可能被買通」。