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砸85萬在台灣買下新車！李多慧大方公開車牌號碼

▲李多慧在影片中直接公布新車的車牌號碼「CEC-9982」，更表示：「如果在路上看到我開車的話，要跟我打招呼也沒問題」。（圖／Youtube@李多慧）

▲李多慧在台灣買的第一輛車就是Suzuki 的人氣車款 Jimny。（圖／Youtube@李多慧）

韓國啦啦隊女神李多慧終於在台灣買車了！過去她曾被台灣的高車價嚇到打退堂鼓，不過今（1）日她在 YouTube 新影片中開心揭露，自己終於在台灣買下第一部新車，甚至大方公布特別挑選的車牌號碼，並熱情表示：李多慧今日透過 YouTube 頻道，揭露自己在台灣買的第一輛新車，正是 Suzuki 的人氣車款 Jimny。她在影片中大方公布特別付費挑選的車牌號碼「CEC-9982」，並坦言覺得在台灣能夠自己挑選車牌號碼非常特別。她更熱情地向粉絲喊話：「如果在路上看到我開車的話，要跟我打招呼也沒問題！」至於車子的外觀顏色，李多慧最終選擇了高雅的米黑配色。她笑著解釋：「因為拍照對我來說很重要，如果車內全是黑色會有點不搭。」她也提到，其實自己私心最喜歡的顏色是粉紅色，因此好奇發問：「台灣也有粉紅色的車嗎？」並分享自己在韓國常看到粉色的車輛在路上行駛。李多慧表示，過去自己其實已經常常在台灣開車，但大多是開公司的車，這次終於能把屬於自己的新車開回家。她以前預想在台灣買車的預算大約只有 50 萬元，雖然這次最終花了 85 萬元，但她對新車十分滿意。最後，她也充滿期待地表示，希望未來的下一個目標，就是能順利達成在台灣買房子的夢想。