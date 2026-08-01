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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（1）日持續交手歐力士猛牛隊，扛先發第3棒，林安可前2打席靠著保送上壘，7局下第4打席，林安可把握機會，敲出左外野追平比分的二壘安打，最終西武隊以4：1逆轉擊退歐力士隊，取得明星賽後首勝。林安可此役2打數1安打、1打點，獲得2次保送，打擊率上升至2成29。林安可此役扛先發第3棒、指定打擊，首打席遭到歐力士先發投手傑利（Sean Hjelle）觸身球擊中，不過後續打者無法延續攻勢，西武隊首局留下殘壘。3局下第2打席，林安可在1好球後連選4顆壞球，靠著四壞球保送，連續2打席上壘，但西武隊奈文（Tyler Nevin）、平澤大河仍未把握得點圈機會，西武隊再次留下殘壘。5局下第3打席，林安可在一壘有人的情況下，敲出二壘滾地球，不過腳程夠快，魏被策動雙殺，前5局雙方以0：0平手。但西武隊先發投手渡邊勇太朗在6局上被攻破，中川圭太敲出高飛犧牲打，替歐力士隊先馳得點，取得1：0領先。7局下西武隊吹起反攻號角，蛭間拓哉在一出局後敲出安打，輪到此役尚未敲安的林安可，他把握投手紅中失投球，一棒掃向左外野，形成一隻追平比分的二壘安打，且趁傳上到三壘，奈文補上三壘滾地球，替西武隊攻下超前分，逆轉取得2：1領先。8局下西武隊再度發起一輪猛攻，單局進帳2分奠定勝基，終場就以4：1擊退歐力士隊，取得明星賽後首勝。總計林安可此役2打數1安、1打點，並獲得2次保送，此役3度站上壘包，打擊率上升至2成29。