我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球男單一哥周天成挾著甫奪下中國公開賽冠軍的氣勢，在本屆台北公開賽作為頭號種子一路過關斬將。但在4強賽遭遇日本第4種子新生代好手沖本優大，雙方鏖戰3局，周天成最終以21：15、15：21、20：22遭逆轉，惜敗無緣決賽。由於稍早另一台灣好手林俊易敗給韓國選手俞泰彬，我國男單賽事至此告一段落。稍早男單的林俊易和男雙的陳政寬／劉廣珩也皆出局，我國最後一日決賽賽程，只剩下混雙的楊博軒／胡綾芳。比賽首局，周天成開局展現剛奪冠的氣勢，拉出一波連得5分的攻勢，並以11：7進入技術暫停。面對周天成的控場，沖本優大雖嘗試變換落點改變節奏，但擊球並不到位且失誤偏多。周天成穩紮穩打，順利以21：15先馳得點。進入第2局，周天成在拉吊節奏上持續壓制對手，再度取得11：7領先。然而暫停過後風雲變色，沖本優大連拿5分反超，攻防兩端皆展現凌厲氣勢。周天成在比賽後段遭遇壓制，以15：21讓出此局。關鍵第3局，雙方陷入激戰。此前剛經歷中國公開賽高強度賽程的周天成，面對年輕且體能充沛的沖本優大，在對手頻繁的小球調動下體力逐漸下滑，腳步也顯得沉重。儘管周天成在局末率先取得賽末點，但仍被對手頑強化解，最終以20：22苦吞敗仗。賽後受訪時，周天成讚賞對手的韌性與關鍵分把握度，並坦言自己未能掌握好平抽擋的拍數。周天成指出：「第1局其實有很多進攻機會，但他後來壓上網速度非常快，網前球也打出限制，讓我的進攻機會減少。雖然積極搶網前製造進攻機會，但他防守非常好，都能化解空隙。」他特別點出沖本優大年輕、體力佳的優勢，能夠將「下壓上網且不失誤」的戰術發揮到極致。談及體能是否成為勝負關鍵，周天成不願作為藉口，但他坦言第2局後段確實有點掉速，沒跟上對方節奏。「本來應該要兩局贏下比賽，結果打到後面有點沒有做好準備，希望之後能向他學習。」儘管未能將冠軍留在主場，周天成對於到場支持的球迷仍充滿感激：「非常感謝大家來看球，真的很可惜沒有晉級決賽。就像我以前說的，我不能決定輸贏，但態度可以。雖然可惜，但我還是會重新站起來。」針對接下來的計畫，周天成表示將先充分休息並調養身體。面對不到2週即將開打的世錦賽，他將積極恢復並投入訓練，期盼能盡快回到最佳的強度與水準，繼續在國際舞台上爭取佳績。