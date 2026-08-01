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台北律師公會近日舉辦第31屆理事選舉，正式候補名單在7月30日公布，民眾黨主席黃國昌也名列其中，並以3票輸給網紅律師「蕭告」，引發熱議。對此，黃國昌今（1）日出席活動時表示，大家聽了笑笑就好，自己根本不知道有這場選舉。候補名單公布後，黃國昌輸給蕭告，但兩人的票數非常懸殊，相差237票、至少80倍。政治評論員張益贍也在臉書分享相關名單表示，哈哈哈笑死，律師公會理事改選，超速仔只得3票」。文章一出，吸引大批民眾留言表示，「其中一票是自己投的嗎」、「蕭告打超速仔」、「蕭告聽起來就是個狠角色」、「是第三名，雖敗猶榮」。面對外界的嘲諷，黃國昌說，第一個，不要說沒有參與這個選舉，是連這個選舉的存在他都不知道。「我想張益瞻他們那些綠營的側翼，散發出這樣的評論，只是顯示自己的無知，自己對於律師公會理事選舉制度的無知。」不過對方本來就不是法律人，也不是律師，因此對制度不了解，所以大家聽了笑笑就好了，不會太苛責他們。