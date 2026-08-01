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任務結束後漂流逾一年 太空垃圾亂象再掀議

一枚曾於一年多前發射的SpaceX火箭殘骸，目前正直朝月球而去，預期將於5日以7倍音速的高速撞擊月球表面，撞擊所產生的能量，相當於3噸TNT炸藥爆炸，估計將在月球表面砸出巨大隕石坑。根據《CNBC》報導，科學家預估，撞擊瞬間產生的閃光時間不足一秒，從地球上可能難以用肉眼察覺，但撞擊後揚起的塵埃與碎片雲柱可延伸數公里高，將在望遠鏡中持續可見長達數十分鐘。專家費爾南多（Benjamin Fernando）指出，「月球重力低且無風，塵埃不會快速散去」。他預測撞擊將留下一個直徑約27公尺、深度約5公尺的隕石坑。SpaceX這枚長約12公尺、重達4500公斤的火箭殘骸，是於2025年1月15日將兩架民營月球著陸器送入太空後被遺棄的。專家指出，SpaceX並無意讓火箭撞擊月球，若當初在任務結束後能將火箭推進至繞日軌道，這場事故本可避免。這也是歷史上已知第二起人造火箭「意外」撞擊月球的事件，2022年，一枚中國火箭殘骸曾撞擊月球背面並砸出兩座隕石坑。儘管天然隕石經常撞擊月球且無法預警，但科學家表示，觀察這類軌道已被精確掌握的人造物體撞擊月球的影響，對於評估未來太空任務的風險至關重要。費爾南多表示，「我們對此高度關注的原因之一，就是想釐清太空垃圾撞擊對未來登月的太空人會構成多大威脅」。隨著美中兩國展開新一輪登月競賽、極力爭取在未來幾年內將太空人送上月球，月球軌道的「交通壅塞」問題已日趨嚴峻。天體物理學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）認為，「這次撞擊本身不會造成太大的問題，但在未來人類於月球設立長期基地的時代，類似的撞擊恐將成為致命威脅。因此，我們不能再讓火箭以混亂的軌道在太空隨意漂流」。